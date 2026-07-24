Postcondemna
Una acusació contra David Sánchez li reclama 427.000 euros
Cristina Gallardo
Una de les acusacions en la causa que va acabar amb la condemna a nou anys d’inhabilitació de David Sánchez, germà del president del Govern, per un delicte de prevaricació relacionat amb càrrecs que va ocupar a la Diputació de Badajoz, va acudir al Tribunal de Comptes. L’acusació reclama el reintegrament de més de 427.000 euros cobrats entre Sánchez i el seu col·laborador Luis Carrero que ni la Diputació de Badajoz ni la fiscalia van demanar que fossin retornats.
L’acusació, exercida per Iustitia Europa, no va poder reclamar la devolució dels diners davant l’Audiència de Badajoz per falta de legitimació, però en canvi aquest requisit sí que el compleix davant del Tribunal de ComptesEl president d’Iuistitia Europa, que és l’entitat que realitza la reclamació, ha explicat a EL PERIÓDICO que amb aquesta denúncia aconsegueixen interrompre la futura prescripció que es pugui argumentar en un futur, amb independència que, després d’obrir el procediment, el tribunal comptable hagi de deixar la seva actuació en suspens fins que existeixi sentència ferma. Les acusacions populars no van poder reclamar la devolució dels diners davant l’Audiència de Badajoz per falta de legitimació, un requisit amb què sí que compten davant del Tribunal de Comptes. Concretament, s’interposa acció pública comptable davant el Tribunal de Comptes perquè "s’investiguin, quantifiquin i, en el seu cas, es reintegrin" les quantitats abonades per la Diputació Provincial de Badajoz en relació amb els llocs ocupats per David Sánchez Pérez-Castejón i Luis María Carrero Pérez. Es basen que l’Audiència va considerar acreditada la creació d’una plaça "innecessària i buida de contingut essencial", destinada al músic, i una altra "igualment vàcua" reservada al seu col·laborador.
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