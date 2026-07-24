Delicte de frau
Anticorrupció demana set anys de presó per al germà de l’exconseller Puig
J. G. Albalat
La Fiscalia Anticorrupció reclama set anys de presó i 15 anys d’inhabilitació per a l’exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Oriol Puig Godés, germà de l’exconseller Felip Puig, per un delicte de frau a l’Administració i un altre de malversació de fons públics. L’acusació està relacionada amb la contractació, presumptament irregular i a dit, el 2011, de la productora audiovisual Triacom, gestionada per l’exgerent de TV3 Oriol Carbó, defensat per l’advocat Manuel González Peeters. L’empresa ha sigut investigada pel suposat finançament de CDC, segons l’escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Els advocats de la Generalitat, que exerceixen l’acusació particular, sol·liciten per a l’ex alt càrrec cinc anys de presó i 11 anys d’inhabilitació per a Oriol Puig per un delicte de prevaricació administrativa i un altre de malversació de fons públics. En el seu escrit, la lletrada exposa que de la investigació judicial es desprèn que Triacom "formava part d’una estructura de finançament" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), mitjançant el pagament de despeses de la campanya electoral del 2010 i a persones "lligades directament o indirectament" al partit. El 22 de juny, el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va acordar l’obertura del judici oral no només contra Oriol Puig i Oriol Carbó, sinó també contra dues persones acusades de delictes vinculats a Triacom.
La fiscalia afirma que Oriol Puig i Carbó, "de forma concertada i amb la finalitat d’enriquir-se de manera il·lícita en perjudici" de l’Administració autonòmica catalana, "va participar" en un expedient de contractació per a la creació d’una aplicació per a mòbils. L’octubre del 2011, el llavors director de Meteocat, "de forma no justificada", va acordar l’inici d’aquest expedient "sense basar-se en cap criteri tècnic ni comercial".
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