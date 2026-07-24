Ple extraordinari
El Congrés tomba definitivament la senda d’estabilitat
L’Executiu aconsegueix convalidar dos decrets llei, un sobre l’Iran, i aprovar tres lleis
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern ha tancat – ara sí – el curs parlamentari amb la derrota definitiva al camí d’estabilitat pressupostària, el pas previ per a l’elaboració dels Pressupostos. No obstant, l’Executiu ja comptava amb això. Aquest dijous va defensar davant la Cambra baixa els mateixos objectius de dèficit que ja va presentar dimarts passat, quan van ser rebutjats per la majoria del PP, Vox, Junts i UPN. Davant el mateix text, el mateix resultat. Tot i així, l’Executiu ha agafat una mica d’aire abans de l’aturada estiuenca amb un grapat de victòries que li han permès convalidat dos decrets llei, un dels quals amb les mesures davant la guerra a l’Iran, i l’aprovació definitiva de tres lleis.
Des de dimarts passat, quan Arcadi España, ministre d’Hisenda, va pujar a la tribuna per defensar el "marge fiscal addicional de 5.800 milions d’euros" que suposava per a les comunitats autònomes fixar el seu objectiu de dèficit en el 0,1%, només han canviat dues coses. Aquell dia, la selecció espanyola encara disputava les semifinals del Mundial i els diputats estaven molt més predisposats al debat. Aquest dijous, en canvi, tot ha transcorregut amb molta més rapidesa i cansament.
Debat repetit
"Seré breu", ha dit Espanya a l’inici del debat d’aquest dijous abans de llançar-se a repetir les mateixes dades i fer una crida similar al de fa 10 dies: "Espero que hagin reflexionat i que no optin pel bloqueig sinó per obtenir més recursos per al conjunt de comunitats autònomes". Però no hi ha hagut cap reflexió, no almenys en el sentit que demanava el ministre. "Si vostè proposa el mateix, nosaltres li direm el mateix: no facin perdre el temps als espanyols i convoquin eleccions", ha sigut la resposta del diputat del PP José Vicente Marí.
I no ha sigut l’únic. "Mateixa proposta, mateixos vots", havia advertit ja al matí la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, avançant-se a aquesta petició d’Espanya i deixant clar que tornarien a rebutjar el text. Ja a l’hemicicle, l’encarregat de defensar aquest ‘no’ dels postconvergents ha tornat a ser el diputat Josep María Cruset que, igual com ha fet en els debats dels últims tres anys, ha denunciat que és una "estafa" per a Catalunya.
Potser per esperada, la derrota va ser menys agra per al Govern i es va compensar amb set victòries parlamentàries més. A més dels esmentats decrets llei, es van aprovar tres lleis: la transferència de la titularitat de l’autopista AP-9 a Galícia, l’ampliació del cribratge neonatal i una reforma que permetrà a milers de mutualistes traslladar els seus drets econòmics al RETA per millorar la pensió. Però la victòria de més envergadura política va ser el rebuig de les esmenes a la totalitat que el PP i Vox havien presentat a la norma que condona part del deute FLA de les comunitats autònomes.
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