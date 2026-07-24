Conflicte a l’Orient Mitjà
Els houthis agreugen la guerra atacant dos petroliers saudites al mar Roig
La milícia iemenita aliada de l’Iran anuncia el llançament de drons i míssils contra dues grans embarcacions a què ha acusat de "violar el bloqueig imposat" contra el regne aràbic
Andrea López-Tomàs
La tensió augmenta a l’Orient Mitjà, i els mars es converteixen en escenari de la violència. Després dels atacs iranians contra alguns vaixells que proven de circular per l’estret d’Ormuz, els rebels houthis del Iemen imiten l’estratègia i van atacar dimecres a la nit dos petroliers saudites al mar Roig. El grup aliat de l’Iran va anunciar un atac amb drons i míssils contra dues grans embarcacions a què va acusar de "violar el bloqueig imposat" per les milícies contra l’Aràbia Saudita. Mentrestant, les amenaces creuades entre Washington i Teheran augmenten a mesura que continuen els bombardejos.
"Les Forces Armades iemenites han portat a terme una operació militar d’alta qualitat contra dos petroliers saudites que han violat el bloqueig imposat al mar Roig", va afirmar en un comunicat el portaveu de les milícies houthis, Yahya Saree. "L’operació s’ha portat a terme amb míssils balístics i de creuer, així com amb drons" que haurien provocat "un gran incendi als dos vaixells", l’Encelia i el Layla, va afegir. Els houthis van prometre "continuar les seves operacions navals contra l’enemic saudita i persistir a aplicar l’equació setge per setge"
Solidaritat amb Gaza
Des de l’atac de Hamas del 7 d’octubre del 2023, el mar Roig s’ha convertit en escenari puntual de la guerra regional. Els houthis van bloquejar el comerç mundial a l’atacar vaixells vinculats amb Israel i els seus aliats al seu pas per aquesta via estratègica en solidaritat amb el patiment dels palestins a Gaza. Aquesta setmana el grup, que controla un terç del territori iemenita, va anunciar la imposició d’un bloqueig marítim a l’Aràbia Saudita després d’acusar aquest país de practicar un setge al poble iemenita. Davant les interrupcions en el transport marítim a través de l’estret d’Ormuz, Riad ha intentat aprofitar les rutes alternatives a través del mar Roig i l’estret de Bab el-Mandeb per facilitar el trànsit de petroli.
L’episodi de dimecres a la nit demostra que aquesta ruta està amenaça pels houthis. L’Autoritat General de Transport va informar, a través d’un comunicat publicat per l’agència saudita SPA, que "tots els tripulants es troben sans i estalvis". "Les autoritats competents han pres totes les mesures necessàries per garantir la seguretat del vaixell i la seva tripulació, així com per protegir el medi ambient marí", va denunciar.
"Aquests atacs constitueixen una violació de les lleis i convenis internacionals que garanteixen la seguretat dels vaixells mercants i les seves tripulacions", va afegir l’organisme. Segons experts, un petroler xinès va rebre permís per transitar per la via marítima bloquejada a l’haver negociat amb la milícia el seu pas. El Ministeri d’Afers Estrangers d’Oman va assegurar que el país està coordinant amb l’Aràbia Saudita, les parts iemenites i l’enviat especial de les Nacions Unides per al Iemen per reprendre la via política destinada a aconseguir la seguretat i l’estabilitat a la regió.
Condemna del Pakistan i la UE
Al seu torn, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, va condemnar les accions houthis en una trucada amb el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman. "Accions així són inacceptables, violen el dret internacional, amenacen la llibertat de navegació i soscaven la pau i la seguretat regionals", va dir Sharif a la xarxa social X, assegurant que Islamabad dona suport "fermament i decididament" al lideratge saudita.
"Les recents amenaces dels houthis del Iemen d’imposar un bloqueig marítim al regne de l’Aràbia Saudita representen una amenaça directa per a l’estabilitat regional i constitueixen una perillosa escalada", va denunciar també la cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, exigint als houthis que cessin totes les accions que posin en perill el transport marítim internacional i la vida dels mariners.
A l’altre costat de la península Aràbiga, l’estret d’Ormuz també va ser novament escenari d’atacs iranians. L’agència iraniana Tasnim va anunciar a través del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que "un dels tres petrolers que intentaven passar per la ruta insegura a l’estret d’Ormuz es va incendiar, i els altres dos van girar cua". L’Iran manté la mateixa estratègia d’"ull per ull" que també va anunciar el president nord-americà, Donald Trump, que va declarar que les seves forces atacarien un pont o una central elèctrica iraniana cada vegada que un vaixell fos atacat a l’estret d’Ormuz.
Atacs a bases
De moment, les forces iranianes mantenen els seus atacs contra bases militars nord-americanes a Kuwait, Bahrain i Jordània, on la majoria dels projectils llançats durant els últims 12 dies han sigut interceptats. En el pas fronterer iranià de Shalamcheh amb l’Iraq, un atac nord-americà va causar la mort d’almenys dues persones i en va ferir 11 més. L’emissora estatal iraniana IRIB va informar que s’havien sentit explosions a l’illa de Qeshm, a l’estret d’Ormuz. També a l’illa kuwaitiana de Bubiyan, al llarg del canal de Jor Abdalá, que forma part de la frontera marítima entre Kuwait i l’Iraq, es van sentir explosions fortes, d’acord a l’agència de notícies iraniana ISNA.
"Després de la violació del memoràndum d’entesa per part nord-americana, estem presenciant una nova fase en la guerra", va declarar a l’agència de notícies iraniana Defence Press el general de brigada Amir Mohammad Akraminia, portaveu de l’Exèrcit iranià. "Aprofitem al màxim l’oportunitat que ens va oferir l’alto el foc per millorar la nostra situació i la nostra capacitat de combat; avui estem més ben preparats que en el passat", va afegir.
El petroli torna als 100 dòlars
Tensió a l’alça
El preu del barril de petroli Brent, referència a Europa, va superar els 100 dòlars per primera vegada en dos mesos, després de registrar una pujada intradia de fins al 6,3%, en un context marcat per la intensificació dels atacs a l’Orient Mitjà. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referència als Estats Units, també es va encarir fins a un 5,3% i cotitza entorn dels 91,5 dòlars.En aquest context, i amb el petroli en màxims des del maig, el Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir mantenir sense canvis els tipus d’interès. La institució va advertir, no obstant, que la incertesa continua sent elevada i que l’impacte inflacionista de la crisi energètica encara no s’ha traslladat per complet a l’economia.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Necrològiques del 23 de juliol del 2026
- A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Rescatada una noia semiinconscient per un cop de calor a Guardiola de Berguedà
- L'enfrontament entre la CGT i l'Ajuntament de Manresa per la recollida selectiva que no es recicla va a més
- 400 drons i cinc minuts més de pirotècnica allargaran l'espectacle a l'Agulla de la Festa Major de Manresa