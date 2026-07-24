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Emergència. Veneçuela

La Fundació La Caixa recolza la recuperació

L’entitat destinarà fins a un milió d’euros a ajudar en la reconstrucció del país després dels terratrèmols

RECAPTACIÓ

Les donacions es destinaran a UNICEF España i al Comitè d’Emergència

Tendes de campanya per a desplaçats pels terratrèmols de Veneçuela

Tendes de campanya per a desplaçats pels terratrèmols de Veneçuela / Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

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B. C.

Un mes després dels terratrèmols que van sacsejar la regió centre-nord de Veneçuela, i superada la fase inicial d’emergència, el focus es desplaça ara cap a la reconstrucció de les comunitats afectades i la recuperació dels serveis essencials. En aquest context, la Fundació La Caixa posa en marxa aquest divendres una campanya solidària amb què mobilitzarà fins a un milió d’euros per recolzar la recuperació del país.

La iniciativa respon a la magnitud del desastre provocat pels dos sismes registrats el 24 de juny passat, de magnituds 7,2 i 7,5 en l’escala de Richter. Segons l’últim informe de l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), els terratrèmols han afectat 1,3 milions de persones i han deixat més de 5.000 morts i 16.700 ferits.

Durant les primeres setmanes després de la catàstrofe, els esforços internacionals es van centrar en les tasques de rescat i a garantir l’accés de la població a aigua potable, aliments, refugis temporals i atenció de primera necessitat. Però ara la prioritat és reconstruir infraestructures, recuperar l’activitat econòmica i restablir els serveis públics bàsics. Amb aquest objectiu la Fundació La Caixa posa en marxa una campanya de recaptació per recolzar les tasques de reconstrucció a les zones afectades.

L’entitat igualarà, fins a arribar a un màxim d’un milió d’euros, les donacions que es realitzin per particulars i entitats al Comitè d’Emergència Espanyol o a l’Unicef España a través de la pàgina donareconstruccionvenezuela.org.

En concret, es destinaran fins a 500.000 euros per igualar les aportacions fetes al Comitè d’Emergència Espanyol i 500.000 euros més per a les donacions realitzades a l’Unicef España. Els fons que es destinin a la primera organització, integrada per entitats com Acció Contra la Fam, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entrecultures, Metges del Món, Oxfam Intermón, Plan Internacional o World Vision, es destinaran a la rehabilitació de vivendes i infraestructures bàsiques, la recuperació dels mitjans de vida de les famílies afectades, la instal·lació d’aules provisionals, el subministrament de material escolar i el recolzament psicosocial als damnificats.

Per la seva banda, Unicef España centrarà la seva actuació en la reconstrucció de serveis essencials per a la infància i les seves famílies, com escoles, sistemes d’aigua i sanejament, atenció sanitària, programes de nutrició i mecanismes de protecció infantil, amb l’objectiu de facilitar la tornada progressiva a la normalitat de les comunitats afectades.

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La campanya es mantindrà activa durant un any per mirar d’incentivar la solidaritat ciutadana en una fase de l’emergència que resulta decisiva perquè els afectats puguin a poc a poc reconstruir la seva vida i recuperar la seva autonomia.

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