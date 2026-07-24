Emergència. Veneçuela
La Fundació La Caixa recolza la recuperació
L’entitat destinarà fins a un milió d’euros a ajudar en la reconstrucció del país després dels terratrèmols
RECAPTACIÓ
Les donacions es destinaran a UNICEF España i al Comitè d’Emergència
B. C.
Un mes després dels terratrèmols que van sacsejar la regió centre-nord de Veneçuela, i superada la fase inicial d’emergència, el focus es desplaça ara cap a la reconstrucció de les comunitats afectades i la recuperació dels serveis essencials. En aquest context, la Fundació La Caixa posa en marxa aquest divendres una campanya solidària amb què mobilitzarà fins a un milió d’euros per recolzar la recuperació del país.
La iniciativa respon a la magnitud del desastre provocat pels dos sismes registrats el 24 de juny passat, de magnituds 7,2 i 7,5 en l’escala de Richter. Segons l’últim informe de l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), els terratrèmols han afectat 1,3 milions de persones i han deixat més de 5.000 morts i 16.700 ferits.
Durant les primeres setmanes després de la catàstrofe, els esforços internacionals es van centrar en les tasques de rescat i a garantir l’accés de la població a aigua potable, aliments, refugis temporals i atenció de primera necessitat. Però ara la prioritat és reconstruir infraestructures, recuperar l’activitat econòmica i restablir els serveis públics bàsics. Amb aquest objectiu la Fundació La Caixa posa en marxa una campanya de recaptació per recolzar les tasques de reconstrucció a les zones afectades.
L’entitat igualarà, fins a arribar a un màxim d’un milió d’euros, les donacions que es realitzin per particulars i entitats al Comitè d’Emergència Espanyol o a l’Unicef España a través de la pàgina donareconstruccionvenezuela.org.
En concret, es destinaran fins a 500.000 euros per igualar les aportacions fetes al Comitè d’Emergència Espanyol i 500.000 euros més per a les donacions realitzades a l’Unicef España. Els fons que es destinin a la primera organització, integrada per entitats com Acció Contra la Fam, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entrecultures, Metges del Món, Oxfam Intermón, Plan Internacional o World Vision, es destinaran a la rehabilitació de vivendes i infraestructures bàsiques, la recuperació dels mitjans de vida de les famílies afectades, la instal·lació d’aules provisionals, el subministrament de material escolar i el recolzament psicosocial als damnificats.
Per la seva banda, Unicef España centrarà la seva actuació en la reconstrucció de serveis essencials per a la infància i les seves famílies, com escoles, sistemes d’aigua i sanejament, atenció sanitària, programes de nutrició i mecanismes de protecció infantil, amb l’objectiu de facilitar la tornada progressiva a la normalitat de les comunitats afectades.
La campanya es mantindrà activa durant un any per mirar d’incentivar la solidaritat ciutadana en una fase de l’emergència que resulta decisiva perquè els afectats puguin a poc a poc reconstruir la seva vida i recuperar la seva autonomia.
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