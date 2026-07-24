Incendis
El Govern demana ajuda a la UE davant els incendis forestals a Espanya: Grècia i Itàlia envien quatre avions
Última hora dels diferents incendis a Espanya. En directe:
Puente trasllada l’incendi a la política: «L’UME, el servei d’extinció de les comunitats del PP»
Marlaska, taxatiu: Crida a la població a seguir les instruccions; no són recomanacions, sinó mesures d’obligat compliment
May Mariño
Davant l’avenç del foc en els diferents incendis declarats, i que ha portat el Govern a declarar l’emergència nacional i al Ministeri de l’Interior assumir les tasques de combat contra les flames, Espanya ha demanat ajuda a la Unió Europea sol·licitant, almenys, quatre hidroavions.
La petició respon al fet que la Secretaria General de Protecció Civil i Emergències, dirigida per Virginia Barcones, ha activat, a petició de la UME, el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per sol·licitar almenys quatre avions d'extinció d'incendis d'ala fixa. Grècia ha acceptat la petició, oferint dos avions Canadair CL-415. Després, es va confirmar que Itàlia també va respondre amb dos avions més.
Tot aquest moviment s’ha produït mentre el president del Govern, Pedro Sánchez, va presidir el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d’Emergències (CECOD), al complex de la Moncloa. A la reunió hi van assistir per via telemàtica la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, mentre que el ministre de l'Interior ho va fer des del Lloc de Comandament Avançat de Cenicientos (Madrid).
Al final de la reunió, Marlaska va comparèixer des del lloc de comandament avançat per actualitzar la situació dels diferents incendis i va mantenir un to marcadament institucional, evitant la confrontació política després de les crítiques inicials de la Delegació del Govern a Madrid a la petició d'Isabel Díaz Ayuso de declarar l'emergència d'interès nacional. És més, va remarcar que la coordinació està sent «absolutament real, afectiva i lleialtat màxima del conjunt d’institucions». «Quan ens enfrontem a tragèdies com aquesta surt la gestió, eficàcia i posar tots el millor de nosaltres», va resumir.
«El Govern Central en cap moment discuteix, sinó que actua. Si una comunitat autònoma, per les raons que sigui, entén que no té la capacitat operativa i de gestió necessària i precisa, per a això hi ha el Govern central per assumir-la», va apuntar el titular d’Interior per emfatitzar que va actuar «immediatament» i «des del minut u».
Emergència nacional
El Govern va prendre la decisió aquesta matinada passada de declarar l’emergència d’interès nacional al territori de la Comunitat de Madrid i a la província d’Àvila (Castella i Lleó) com a conseqüència de l’evolució dels incendis forestals declarats en els termes municipals de Villa del Prado i San Martín de Valdeiglesias (Comunitat de Madrid) i Burgohondo (Àvila),i després de la petició de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
La decisió, va explicar Interior, es va prendre a causa de la concurrència d’aquests incendis, juntament amb unes condicions meteorològiques especialment adverses i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos de diferents administracions públiques, factors que han incrementat la complexitat de les tasques d’extinció i de protecció civil.
Fonts de l’operatiu comenten a EL PERIÓDICO que un dels arguments que han pesat per declarar la situació d’interès nacional és la possibilitat d’haver d’habilitar places d’hotel a la Comunitat de Madrid i Madrid ciutat davant un creixement inusitat de desplaçats.
Precisament, Marlaska no va poder concretar el moment en què tornaran aquestes persones a les seves llars ni de com serà l’ordre de reallotjament, la qual cosa confia que sigui «al més aviat possible».
No són recomanacions, sinó mesures d’obligat compliment
Davant dels periodistes, el ministre va compartir la gravetat del moment i va remarcar que la prioritat ésevitar que els tres incendis conflueixin, i va admetre que aquest divendres és un «dia crític» per al combat de les flames per les altes temperatures i els forts vents. Així mateix va aprofitar per fer una crida a la població a seguir les instruccions, remarcant que no són recomanacions, sinó d’«obligat compliment».
Per evitar l’avenç dels diferents incendis, a la zona treballen més de 1.100 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME), als quals s’uneixen 1.000 més de Guàrdia Civil, Protecció Civil i les Brigades de Reforç d’Incendis Forestals (BRIF), així com altres recursos del Ministeri de Transició Ecològica. No obstant, aquests focs, fins al moment de la seva compareixença (11.30 hores), ja han cremat 9.000 hectàrees a Àvila i 3.000 més a la Comunitat de Madrid.
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