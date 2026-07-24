Al·legacions després de l’aval del TJUE
El Govern reclama al Tribunal de Comptes que apliqui l’amnistia per les despeses de l’1-O
La Generalitat manifesta que està conforme a extingir les responsabilitats comptables i contribuir així al «tancament definitiu» de la causa
La Generalitat manifesta que està conforme a extingir les responsabilitats comptables i contribuir així al «tancament definitiu» de la causa
El Constitucional posa data per revisar l’amnistia: el 22 de setembre començarà amb el recurs de Turull
Sara González
Una setmana després que el president Salvador Illa reclamés públicament l’ aplicació de l’amnistia de forma «integral, diligent i sense subterfugis» una vegada rebut l’aval de la justícia europea, el Govern ha decidit moure fitxa. La Generalitat ha presentat aquest divendres un escrit al Tribunal de Comptes per reclamar-li que doni per extingides les responsabilitats comptables i apliqui l’amnistia i aixequi les mesures cautelars per l’1-O i l’acció exterior. Es tracta de la causa que afecta una trentena d’ex alts càrrecs de la Generalitat, entre ells els expresident Carles Puigdemont i Artur Mas, i exconsellers com Oriol Junqueras,Raül Romeva i Jordi Turull, sobre l’ús de fons públics per a la preparació, logística i execució de l’1-O i els recursos destinats a la promoció internacional del procés entre el 2011 i el 2017 mitjançant el Diplocat i la xarxa de delegacions del Govern.
Segons ha explicat en un comunicat, la Generalitat compareix «exclusivament» en la seva condició d’entitat del sector públic presumptament perjudicada i fent ús de la formulació d’al·legacions permesa. El Tribunal de Comptes, que ha assegurat que de moment no aplicarà l’amnistia malgrat la sentència favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va donar 10 dies a totes les parts per presentar aquestes al·legacions.
Una aplicació «preferent i urgent»
La presentació de l’escrit, remarca el Govern, s’ha fet de forma anticipada i sense esperar l’eventual tràmit d’audiència que pugui acordar el tribunal. Ho justifica pel caràcter «preferent i urgent» que la llei d’amnistia atribueix a la seva aplicació, ja que la norma estableix un termini màxim de dos mesos perquè es faci efectiva. Justament per aquesta urgència que queda recollida en la llei, l’Executiu justifica el trasllat de la seva posició institucional, que passa per considerar extingides les responsabilitats comptables dels fets examinats acollint-se a la doctrina del TJUE que afirma que cal aplicar l’amnistia.
Més enllà dels arguments jurídics, la Generalitat defensa que les institucions han d’actuar amb «plena coherència» amb el marc legal vigent i amb les decisions dels tribunals europeus i constitucionals, tot això amb la finalitat de garantir l’efectiva aplicació de les lleis. El Govern torna a reiterar el seu compromís de contribuir al «tancament definitiu» d’un dels últims procediments de responsabilitat comptable pendents del procés.
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