Instrucció polèmica
Peinado desatén l’ordre de tornar el passaport a Begoña Gómez
L’assistent de la dona del president adverteix el jutge que mantenir la restricció sobre un dret fonamental revesteix "extrema gravetat"
Cristina Gallardo
Una setmana després de la decisió de l’Audiència Provincial de Madrid, el jutge que instrueix la causa contra la dona del president del Govern continua sense tornar els passaports que va confiscar Begoña Gómez i el seu assistent a la Moncloa com a mesura cautelar després d’asseure’ls davant un tribunal del jurat.
La defensa de l’assessora, Cristina Álvarez, ha remès un escrit al jutge Juan Carlos Peinado reclamant l’entrega immediata del document i advertint que la restricció que s’està cometent sobre els seus drets és d’"extrema gravetat".
En un escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’advocat José María de Pablo constata que l’entrega del passaport al seu client ni tan sols va ser esmentada en l’última interlocutòria del jutge, de data de dimarts passat, pel qual aquest assumia l’anul·lació de dos dels delictes inicialment imputats per ordre de l’Audiència i es veia obligat a demanar a les acusacions populars un ajust en els seus escrits de cara a la vista oral.
En el seu escrit, el lletrat recorda que la llei atribueix als lletrats de l’administració de justícia (antics secretaris judicials) les competències en matèria d’execució de resolucions judicials, per la qual cosa li correspondria la devolució dels passaports una vegada l’Audiència va aixecar les mesures cautelars imposades.
Llibertat de circulació
En conseqüència, al dictar providència retardant l’entrega del passaport, Peinado s’hauria "extralimitat en l’exercici de les seves funcions, "envaint competències que el legislador ha atribuït de forma exclusiva al lletrat de l’Administració de Justícia". Condicionar o denegar l’entrega suposa per a aquesta part "mantenir una restricció sobre un dret fonamental", com és el de la llibertat de circulació "sense títol cautelar vigent que l’empari", cosa que contravé els principis de proporcionalitat i la tutela judicial efectiva.
Amb independència d’aquesta qüestió competencial, la denegació de l’entrega del passaport una vegi alçada la mesura cautelar per ordre de l’Audiència de Madrid suposa per a aquesta defensa una "restricció de fet" de la llibertat d’Álvarez "sense resolució motivada que l’empari". També veu vulnerat el dret de l’assistent a la tutela judicial efectiva "en el seu vessant de dret a l’execució de les resolucions judicials en els seus propis termes", conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.
El 16 de juliol passat Audiència de Madrid va decidir, després de diversos dies de deliberacions, mantenir la decisió del jutge Juan Carlos Peinado que la dona de Pedro Sánchez sigui sotmesa a un judici amb jurat.
No obstant, l’Audiència Provincial de Madrid manté l’obligació que totes dues es mantinguin localitzables i a disposició de la justícia.En la mateixa resolució es van aixecar les mesures cautelars imposades per Peinado tant Gómez com al seu assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, cosa que suposa anul·lar l’entrega del passaport, la prohibició de sortir del país i l’obligació de firmar cada quinze dies davant l’autoritat judicial. No obstant, l’Audiència manté l’obligació que totes dues continuïn localitzables i a disposició de la justícia mentre continua el procediment.
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol