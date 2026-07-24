Comunitats autònomes
Plantada del PP al Govern en la conferència sectorial de migració
La reunió prevista per ahir no es va poder celebrar per falta de quòrum
Els populars acusen l’Executiu de "deslleialtat"
Ana Cabanillas
El PP planta la conferència sectorial de migracions i acusa el Govern de "deslleialtat institucional" i de mirar de fer servir la cita com a "aval" la seva política, "dissenyada al marge" de les comunitats autònomes. Els consellers autonòmics populars no han assistit a la convocatòria prevista per a aquest dijous al matí al Ministeri de Seguretat Social i Migracions amb la ministra Elma Saiz i, en una declaració conjunta, denuncien que l’Executiu "veta informació clau a les comunitats autònomes". La reunió, segons confirmen des del Govern, no ha pogut celebrar-se per falta de quòrum.
A les files del PP acusen l’Executiu d’haver "buidatge la Conferència Sectorial d’Immigració de la seva veritable finalitat, que és la cooperació entre administracions". Prova d’això, al·leguen, és que l’última convocatòria d’aquesta cita va tenir lloc fa quinze mesos, "un termini que per si sol desmenteix qualsevol voluntat real de diàleg".
"En lloc de convocar les comunitats autònomes amb la periodicitat necessària per construir conjuntament una política migratòria, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions les ha ignorat sistemàticament durant més d’un any, per ara buscar que la seva presència serveixi únicament d’aval a una política migratòria irresponsable i dissenyada al marge de les administracions que gestionen bona part del seu impacte".
El PP també va acusar el Govern d’"ocultar actes i gravacions" de les anteriors reunions, a més de "vetar informació clau a les comunitats autònomes" en matèria migratòria. En aquest sentit, van assenyalar que "continuem sense rebre cap tipus d’informació sobre la implementació del Pacte Europeu de Migració i Asil" i "sense disposar de cap estudi d’impacte econòmic sobre les comunitats autònomes i entitats locals sobre la regularització d’immigrants més gran de la història".
La ministra Saiz va denunciar la postura del PP, que segons el seu parer "ha deixat de ser un partit d’Estat per ser un partit antisistema".
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