Guerra a Ucraïna
La pressió de Grècia rebaixa el nou paquet de sancions de la UE a Rússia
El Govern d’Atenes introdueix una excepció perquè les empreses europees puguin continuar exportant gas rus a tercers països
Beatriz Ríos
La Unió Europea ha arribat a un acord aquest dijous per imposar un nou paquet de sancions a Rússia que endureix les mesures contra el sector financer i congela el límit al preu del petroli perquè el Kremlin no es beneficiï de la crisi a l’Orient Mitjà, però el tracte inclou una excepció per permetre que les empreses europees puguin continuar exportant gas rus a tercers, a petició de Grècia.
"En un moment en què Ucraïna ha cobrat impuls militar, les nostres sancions continuen debilitant els fonaments econòmics de l’esforç bèl·lic de Rússia", ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després d’arribar a un acord amb els ambaixadors dels països del bloc. Però el cert és que aquest nou paquet de sancions arriba debilitat.
L’arribada de Peter Magyar al govern va facilitar l’aprovació de noves sancions contra Rússia i més ajuda a Ucraïna. Però el cert és que prendre mesures contra el Kremlin està sent cada vegada més difícil per als Vint-i-set. D’una banda, perquè després de quatre anys, queden pocs sectors de l’economia russa que els europeus no hagin tocat. I, d’altra banda, perquè cada vegada està més en joc. La UE sempre ha defensat que les sancions contra Moscou per la invasió d’Ucraïna havien de fer més mal a l’economia russa que a l’europea. En els últims mesos, alguns països han jugat aquesta carta per reclamar flexibilitat i mirar de protegir les seves indústries.
La indústria naviliera
El govern grec va mantenir bloquejat el nou paquet de sancions fins a aconseguir una excepció a la prohibició total de comerciar amb gas rus que la UE havia pactat per unanimitat l’any passat i que havia de començar a aplicar-se a partir del 2027. Aquesta permetrà que la seva indústria naviliera continuï transportant gas natural liquat rus a tercers països.
El text ha confirmat la congelació del límit al preu del petroli rus durant un any. L’objectiu és que Rússia no pugui beneficiar-se de la volatilitat dels preus, com a conseqüència de la crisi a l’Orient Mitjà, que s’allarga des de fa mesos. "Estem atacant Putin on més li dol: tallant les fonts de finançament de les quals depèn per mantenir la seva guerra", ha dit la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas.
El nou paquet de sancions amplia també la llista de persones i empreses objecte de mesures restrictives. A més, s’han inclòs nous barcos considerats com a pertanyents a la ‘flota fantasma’ que Rússia utilitza per evitar les sancions i, per primera vegada, embarcacions que els donin assistència.
A més, el paquet endureix les restriccions al sector financer rus, a les criptomonedes i al comerç, per limitar la capacitat de la indústria militar russa, tot i que en queda fora el sector pesquer. Els Vint-i-set es van comprometre a prendre mesures per restringir els visats a excombatents russos.
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