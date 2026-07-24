El PSOE manté el suport al seu exlíder i el PP recorda Ábalos
Els partits es reafirmen després de les declaracions de l’excap de l’Executiu
Els populars parlen de "presa de pèl"
Luis Ángel Sanz
"No, en absolut", han sigut les tres paraules que ha fet servir José Luis Rodríguez Zapatero per negar que s’hagués corromput. A partir d’allà, les explicacions que ha donat l’expresident del Govern han anat en aquesta línia, negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i intentar rebaixar la polèmica per les joies trobades al seu despatx. Uns aclariments que no han mogut cap partit de les seves posicions prèvies. El PSOE manté la seva defensa i recolzament de l’expresident i en el PP consideren que és una "presa de pèl" com la que va fer José Luis Ábalos quan va defensar la seva innocència pels platós de televisió.
"No ha contestat res", ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, als passadissos del Congrés. A més, ha denunciat que l’entrevista estava "pactada" i que deixa Zapatero en una situació "insostenible" en què "ni tan sols ha defensat les seves filles". "És una vergonya", ha resumit. A això, la portaveu parlamentària popular, Ester Muñoz, ha recordat que "quan un està imputat té dret a mentir" a tots els fòrums. Així, ha recordat quan Ábalos va fer diverses entrevistes a la televisió proclamant la seva innocència.
La conclusió de Muñoz és que l’entrevista ha sigut una "presa de pèl" a tots els espanyols i que l’entrevista ha estat forçada per un Govern "achicharrat" que "necessitava que Zapatero sortís a defensar la seva innocència perquè defensar la seva innocència és defensar-la de Sánchez". Com han fet diverses setmanes al PP, ha recalcat que si Zapatero és "culpable per tràfic d’influències és perquè va exercir el tràfic d’influències en el Govern i, per tant, tots dos són culpables".
Una de les qüestions que més ha molestat els populars ha sigut les explicacions sobre les joies valorades en 1,3 milions d’euros que es van trobar al seu despatx. "¿De veritat l’esquerra del nostre país està dient als treballadors que una persona que té un milió tres-cents mil euros en joies a la seva caixa forta, en dependències del Partit Socialista, no té destinació ni interès?", ha qüestionat Feijóo.
Postura similar a la mantinguda per Vox. La seva portaveu parlamentària, Pepa Millán, ha denunciat que a "23 de juliol de l’any 2026 i Zapatero continua sense explicar l’origen de les joies que es van trobar al seu despatx". "Zapatero continua sense explicar quin va ser el seu paper en el rescat de la companyia Plus Ultra i continua sense explicar quin ha sigut el paper de les seves filles en tota aquesta trama, aquesta macro trama corrupta que al nostre entendre, no hauria pogut ser possible sense la intermediació del Consell de Ministres i sense la mediació, el consentiment o la tolerància de Pedro Sánchez", ha afirmat als passadissos del Congrés Pepa Millán.
Sumar i PNB
De les joies també ha criticat la seva falta de detalls la diputada de Sumar Tesh Sidi: "S’ha de ser molt caradura per mentir a la cara a la gent. Ningú honrat acceptaria aquestes joies, i menys encara sent polític. El que no em queda clar és de quin país venen i a canvi de quines decisions polítiques van ser rebudes". I a aquesta onada també s’hi ha afegit la portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, afirmant que "Zapatero no ha aclarit res en aquesta entrevista", "no ha aportat cap de les preguntes que li estaven fent".
Visió contrària la que reivindiquen des del Govern i el PSOE. A la Moncloa assegura que l’Executiu "continua manifestant el mateix que en les últimes setmanes" sobre l’expresident. "Recolzem i demanem respecte a la presumpció d’innocència del President Zapatero i el seu dret a defensar-se en el procediment obert".
El president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, així com l’Executiva i tota la direcció mantenen tot el seu recolzament a Zapatero des que va esclatar el cas el 19 de maig. Ni tan sols el gir que ha suposat la nova estratègia de defensa de l’amic de Zapatero Julio Martínez o dels directius de Plus Ultra els han fet canviar de posició. Quant a les joies, Ferraz reconeix que "és el seu dret de defensa i, per respecte al procediment, completarà la seva explicació detallada davant el jutge d’instrucció".
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