Anunci oficial
Sánchez proposa Díaz com a candidata d’Espanya per a l’OIT
Fa mesos que la vicepresidenta segona del Govern està centrada a obtenir suports per al seu salt internacional
Ana Cabanillas
El Govern va anunciar ahir formalment la candidatura de Yolanda Díaz a la direcció general de l’Organització Internacional del Treball (OIT), l’organisme laboral de l’ONU. Fa mesos que la vicepresidenta segona i líder de Sumar en el Consell de Ministres està centrada en la recerca de suports internacionals per resoldre el seu futur laboral, en un salt que esperava el recolzament de l’ala socialista del Govern. Un suport que ja és oficial
La decisió ha sigut anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, en un missatge a les xarxes: "És un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l’OIT. Per primera vegada, una dona i el nostre país estarien al capdavant d’aquesta institució fonamental per a la defensa del treball digne i la justícia social", va defensar. "Yolanda ha demostrat amb polítiques i resultats el seu compromís amb els drets laborals, el diàleg social i la prosperitat d’Espanya", continuava.
La vicepresidenta segona ha claudicat en el lideratge de Sumar en el Govern després d’anunciar que no tornaria a presentar-se com a candidata en les pròximes generals, i s’ha centrat a emprendre una gira internacional per obtenir suports amb una quinzena de viatges oficials i reunions estratègiques. Des de l’entorn de Díaz, com va avançar EL PERIÓDICO, eren conscients de la necessitat d’un "acord polític" amb Sánchez per tenir el suport del Govern a aquesta candidatura. La vicepresidenta segona no havia fet oficial la seva intenció de presentar-s’hi, a l’espera de resoldre els suports del seu soci.
Díaz va reaccionar a les xarxes socials. "És un orgull i una responsabilitat enorme poder representar amb aquesta candidatura Espanya, Europa, el Sud Global i tota la comunitat internacional", va defensar a BlueSky.
El PP va carregar en bloc contra la vicepresidenta segona. "Yolanda Díaz tenia un preu i el preu era buscar-li una sortida del Govern que fos sucosa econòmicament, i és el que Sánchez li ha ofert avui", va defensar el secretari general del PP, Miguel Tellado, en una entrevista a Telecinco. Segons la seva opinió, aquest càrrec "explica el silenci de Sumar en tots els casos de corrupció que acorralen Pedro Sánchez".
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