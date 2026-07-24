Després de l’aval del tribunal de la UE
El Suprem aplica l’amnistia a vuit condemnats per desobediència o desordres pel procés, entre ells Roger Torrent
La Sala Penal declara extingida «l'eventual responsabilitat penal» de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, que van ser membres de la Mesa del Parlament de Catalunya
El Govern reclama al Tribunal de Comptes que apliqui l’amnistia per les despeses de l’1-O
May Mariño
El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d’amnistia a vuit condemnats per desobediència o desordres públics en la primera resolució adoptada després de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Es tracta de quatre exdirigents del Parlament de Catalunya, inclòs el seu expresident Roger Torrent, que van ser acusats de delicte de desobediència en el procés.
Així com a l’exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant, que va ser condemnat a una multa de 1.800 euros per un delicte de desobediència greu de resolució judicial per facilitar les instal·lacions públiques de Sabadell per votar el dia del referèndum il·legal.
I a dos ciutadans que, segons els fets provats recollits en una altra interlocutòria per EP, van participar «llançant pedres» en les protestes l’octubre del 2019, quan va transcendir la sentència al procés, per la qual cosa van ser condemnats a un any i mig de presó pel delicte de desordres públics.
Aquesta decisió s’ha publicat el mateix dia en què s’ha conegut que el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs interposat per la Junta d’Extremadura contra la llei d’amnistia als implicats en el procés, que és l’últim sobre el qual havia de resoldre i amb el qual culmina l’anàlisi dels setze recursos i sis qüestions d’inconstitucionalitat plantejades.
La resolució de la qual ha sigut ponent la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, aplica la doctrina establerta per aquest tribunal en sentències anteriors que ja van resoldre les principals qüestions de constitucionalitat plantejades respecte a aquesta llei.
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