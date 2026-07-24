Desastre al país sud-americà
Veneçuela necessita més de 17.000 milions per a la reconstrucció arran del doble terratrèmol
Segons el Banc Mundial aquesta quantitat és una "base objectiva" per tenir en compte de cara a les tasques de recuperar les infraestructures i les cases destruïdes
Abel Gilbert
A més dels prop de 5.300 morts i uns 20.000 ferits, enmig del trauma dels familiars de les víctimes i els supervivents, el doble terratrèmol que va devastar Veneçuela el 24 de juny comença a llançar altres números esgarrifosos respecte a les pèrdues econòmiques. Segons el Banc Mundial, les pèrdues ascendeixen a 17.225 milions d’euros, molt per sobre de les contemplades en principi per especialistes de les Nacions Unides. L’estimació es basa principalment en els danys que va provocar el sisme a La Guaira, la ciutat marítima considerada la zona zero del desastre, i el que ha passat a Caracas i els seus voltants. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banc Mundial per a l’Amèrica Llatina i el Carib, va dir que aquests números proporcionen al Govern interí i "als seus socis", en clara al·lusió als Estats Units, una "base objectiva primerenca" per planificar la recuperació. La institució, va remarcar Cordeiro, està "compromesa a recolzar aquest esforç en cada pas".
La infraestructura i els edificis destruïts ofereixen un panorama desolador. D’acord amb el Banc Mundial, les condicions per abordar les enormes tasques de la reconstrucció són immenses, en part a causa de les limitacions d’un Estat sense capacitat per portar a terme grans inversions públiques i com a conseqüència dels efectes de les sancions econòmiques de les quals va ser objecte Veneçuela especialment a partir del 2017. La caiguda del PIB va ser brutal fins que es va iniciar una recuperació gràcies a la participació de Chevron en el negoci petroler. L’Administració de Donald Trump va disposar suspendre per tres mesos les mesures encara vigents. La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, va reclamar l’aixecament de les sancions i la devolució de l’or embargat a Anglaterra per afrontar els costos de la reconstrucció. Centenars d’economistes de diferents països van fer la mateixa comanda. El Banc Mundial va advertir que en l’actual escenari, aquest objectiu es mantindrà "incomplet" durant "un horitzó de deu anys", amb un impacte negatiu en l’activitat econòmica en general.
Tutela política
Veneçuela afronta una doble reconstrucció, no només econòmica sinó política, sota el tutelatge nord-americà des del desplaçament del poder de Nicolás Maduro, el 3 de gener passat. Els EUA han patrocinat l’acostament entre el Govern interí i un sector de l’oposició que controlava la legislatura fins al 2020 i és encapçalat per Dinorah Figuera, que va dir que la líder opositora, María Corina Machado, no pot estar exclosa d’un procés de transició.
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