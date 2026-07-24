Zapatero no aclareix l’origen de les joies ni els cobraments com a assessor
L’expresident insisteix en la seva innocència en la seva primera entrevista després de ser imputat i qualifica les joies de «regal de cortesia personal»
Nega qualsevol reunió o gestió en favor de Plus Ultra
May Mariño
El 19 de maig, mentre la policia registrava el seu despatx al carrer Ferraz, el president José Luis Rodríguez Zapatero va publicar un vídeo en el qual assegurava la seva innocència i avançava que donaria explicacions públiques davant els mitjans de comunicació sobre el cas judicial que ha acabat portant-lo a declarar a l’Audiència Nacional com a imputat en delictes de tràfic d’influències i blanqueig de capitals.
Aquestes explicacions públiques s’han anat demorant – segons ha explicat el mateix expresident per la conjunció entre el seu deure moral de donar explicacions i la seva estratègia judicial – fins aquest 23 de juliol, que és quan ha trencat el silenci i ha concedit la primera entrevista a TVE. Però, ¿què ha aclarit i què no l’expresident?
Rescat de Plus Ultra.
L’ajuda pública de 53 milions d’euros que se li va concedir en plena pandèmia de la covid a aquesta aerolínia és l’origen judicial de la causa. S’investiga la participació de Zapatero en la presumpta trama internacional de tràfic d’influències, blanqueig de capitals i utilització de societats instrumentals vinculada a l’aerolínia i a un suposat ús irregular d’aquests diners públics, que va ser desviats a finalitats il·lícites segons apunten els investigadors.
L’expresident es va mostrar taxatiu i, com sempre ha mantingut en declaracions públiques –quan va comparèixer al Senat– o davant del jutge José Luis Calama, va afirmar en diverses ocasions que no ha influït, ni tan sols va parlar "amb ningú" de la Sepi ni del Govern sobre el rescat de 53 milions d’euros de l’aerolínia Plus Ultra. És més va negar "absolutament" haver conegut abans la decisió del rescat de Plus Ultra de la seva aprovació en el Consell de Ministres. "Jo no vaig saber en cap moment quan es rescataria", va asseverar, després que se li recorda que Julio Martínez –en l’escrit remès al jutge– va defensar que el president el va informar onze dies abans de l’aprovació formal de l’ajuda. Sobre els cobraments obtinguts tampoc l’entrevista ha permès obtenir cap aclariment, ja que ni ha sigut preguntat concretament per això.
Joies.
Sobre l’assumpte de les "aquestes joies", com al seu dia el va denominar el jutge José Luis Calama, és del que menys dades ha aportat. És més, només va apuntar que es tracta d’un "regal", tot i que no va precisar si vol el país d’origen ni el motiu de la persona o persones que l’hi va regalar. Va insistir que no era conscient del valor que tenia, fins i tot va fer broma que mai ha entrat a una joieria, i va avançar que la valoració pericial que les xifra en 1,3 milions d’euros serà "sotmesa a contradicció".
Va afirmar que no recordava que aquestes joies eren a la caixa forta amb altres pertinences mentre va negar un afany de contraban ni cap intenció de defraudar, i es va limitar a remarcar, així ho va fer en cada moment que se li preguntava per aquest assumpte, en què les joies no són "ni ús, ni destinació, ni afany patrimonial" però que no donava més detalls perquè "aclarirà" totes les circumstàncies davant la Justícia. "Va, davant el jutge, a donar totes les explicacions" d’aquest "regal de cortesia personal, sense més ni més".
Preguntat expressament per l’Aràbia, país del qual el seu entorn va parlar com a origen del regal fa unes setmanes, Rodríguez Zapatero no va voler aclarir durant l’entrevista si aquest país és el que li va complimentar amb les peces. Ni si callava per no perjudicar totes autoritats. En tot cas, ha negat que tingués intenció de defraudar Hisenda al conservar-les. Sobre la possibilitat tornar-les només ha dit que ara estan en poder de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia, tot i que després de l’ocorregut li produeixen una "al·lèrgia profunda".
El seu paper en Análisis Relevante.
Zapatero no va voler entrar a rebatre el que Julio Martínez va exposar en el seu escrit al jutge, ni tan sols pel que ell que liderava i decidia totes aquelles qüestions d’estratègia i captació de clients d’Anàlisi Rellevant. L’expresident ha remarcat que tot el seu treball es va limitar a consultoria i assessorament. "És evident que els clients sabien que el consultor era jo. Però mai vaig tenir intenció ni vaig participar en cap societat, ni vaig firmar cap contracte amb cap client. Només vaig aconsellar que algunes persones podrien veure interessant conèixer els nostres informes", ha explicat. "Tota la meva feina de consultoria està declarada, amb el meu nom i els meus cognoms". Sobre el que va dir el seu amic i company de ‘running’, s’ha limitat a apuntar que no hi entraria "en l’estratègia de defensa" de cap imputat.
La implicació de les seves filles.
El president no va amagar el malestar que li genera la posició en la qual hi ha les seves filles Alba i Laura, també imputades, però va marcar certa distància entre la seva situació processal i les d’elles, dins de l’estratègia de defensa. Va negar, amb escarafalls i fins a cert enuig, que s’insinuï que les va utilitzar com a testaferros i que desviés fons a l’empresa d’aquestes a través d’Anàlisi Rellevant, la consultora de Julio Martínez, com suggereixen tant la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) com el jutge.
És una "pregunta increïble", "el que faltava és que jo hagués intentat que les meves filles fossin testaferros d’alguna cosa. Home, sisplau", va sentenciar. El president va assegurar que serà What The Fav, l’empresa, la que presenti davant el jutge tots els seus contractes i la seva activitat, de la qual té la "convicció" que és "absolutament lícita". També ha negat que fossin compensades per treballs que no realitzaven.
‘Offshore’ a Dubai.
"Dir que he donat instruccions per constituir una societat offshore és com dir que vull anar a la Lluna", va assenyalar l’expresident quan se li va preguntar per les vinculacions que fa la UDEF entre la seva persona i la creació de societats a l’estranger per eludir impostos. "És una invenció". "No he parlat d’una societat offshore en la meva vida, ni amb Julio Martínez, ni amb ningú", va asseverar.
L’expresident no va perdre l’oportunitat per tornar un atac a Felipe González, que va assegurar que no veia "capaç" l’expresident d’organitzar una trama econòmica i criminal: "Ell en sabrà, de tot això i de societats offshore, potser. Jo, sens dubte, no en sé, li dono la raó".
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