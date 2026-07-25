Guerra aranzelària
Revisió a l’acord comercial UE-EUA: l’economia europea resisteix bé l’envit un any després
El comerç entre els dos blocs ha crescut i el superàvit europeu ben just ha baixat, però sectors com l’automoció han vist caure les exportacions
Beatriz Ríos
Just quan es compleix un any de l’acord comercial que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van signar en un club de golf d’Escòcia, el mandatari de la Casa Blanca ha revifat la guerra comercial amb una nova tanda d’aranzels a tothom, Unió Europea inclosa. Aquest divendres vencia la taxa global del 10% que va imposar després de la seva tornada al poder amb l’objectiu, va dir, de «reequilibrar» les relacions comercials. Amb aquella decisió, la UE es va veure esquitxada per l’estira-i-arronsa aranzelari del magnat republicà, però, un any després de la treva, les dades indiquen que els Vint-i-set han resistit bastant bé l’envit.
En virtut de l’acord assolit fa un any, els Estats Units es van comprometre a mantenir un aranzel màxim del 15% a les importacions europees, a canvi que la UE augmentés les seves inversions i compres estratègiques, i rebaixés substancialment els gravàmens als productes nord-americans. Segons dades de la Comissió Europea, el comerç entre els Estats Units i la UE va créixer el 2025 un 4,5% respecte a l’any anterior. En total, l’intercanvi va assolir un valor d’un bilió vuit-cents mil milions d’euros. Tot i que el bloc manté un superàvit comercial respecte als americans, aquest es va reduir lleugerament, d’un 1,3% a un 1%, cosa que equival a 20.000 milions.
Si mirem només els béns, tant les importacions com les exportacions de la UE als Estats Units van augmentar en els últims mesos. Si ens centrem en els serveis, les exportacions europees es van mantenir, mentre que les importacions van experimentar un increment notable: 8,1%. Fonts comunitàries reconeixen que la situació varia notablement d’un sector a l’altre. «Si analitzem una mica més a fons i examinem sector per sector, veurem alguns sectors en què sí que hi ha hagut un impacte. Els automòbils en són un exemple», van reconèixer. De fet, en el cas dels cotxes, les exportacions «han caigut significativament».
Brussel·les argumenta que l’acord ha permès donar una certa estabilitat als exportadors. Tot i que el cert és que el cost és important. Els exportadors europeus paguen ara al voltant de 31.000 milions d’euros en aranzels addicionals, en comparació amb els 7.000 milions d’euros que pagaven abans de l’augment del gravamen.
Les promeses complertes
La UE es va comprometre a Escòcia a «eliminar els aranzels sobre tots els productes industrials nord-americans i proporcionar accés preferencial al mercat per a una àmplia gamma de productes agrícoles i pesquers nord-americans». I ho ha fet. El juny passat, l’Eurocambra i el Consell, en què estan representats els governs del bloc, van aprovar formalment la mesura.
Ho van fer, això sí, introduint-hi una sèrie de salvaguardes per cobrir-se l’esquena. Van pactar un mecanisme que permeti fer front a possibles augments significatius d’importacions procedents dels Estats Units «que causin o amenacin de causar greus perjudicis als productors nacionals». A més, van deixar la porta oberta a suspendre les mesures si Washington no respecta la seva part del tracte.
Perquè els Estats Units han complert la seva promesa, mantenir un aranzel màxim del 15% sobre les importacions des de territori comunitari, però no sense alts i baixos. Des que Trump i Washington van segellar el pacte el juliol de l’any passat, el president dels Estats Units ha amenaçat diverses vegades la UE amb nous gravàmens o amb un increment.
Els comptes pendents
Els Estats Units es van comprometre a fer diverses excepcions a aquest aranzel del 15%, donant un tracte preferencial a certs productes com avions i els seus components, certs medicaments i alguns químics. Tots, productes que eren importants per a la indústria nord-americana.
Washington i Brussel·les es van comprometre a «considerar» altres sectors «importants per a les seves economies». La UE hi volia incloure sectors clau, com per exemple el vi. Però aquesta negociació no ha donat els seus fruits. El comissari europeu de comerç, Maros Sefcovic, ha assegurat en un comunicat que han elaborat una llista compartida «recentment» amb els seus homòlegs nord-americans per abordar la qüestió. Segons fonts comunitàries, aquesta llista inclou sectors importants per al bloc, però també alguns productes dels quals es beneficiarien els Estats Units. «Per exemple, tenim components necessaris per a la producció d’energia, l’extracció i el transport de gas natural liquat», van explicar.
Qüestions obertes
Els interessa a tots dos, perquè una altra de les promeses de la UE és «adquirir gas natural liquat, petroli i productes d’energia nuclear nord-americans, amb un volum de compres estimat en 750.000 milions de dòlars fins al 2028». Segons la Comissió Europea, els operadors europeus van fer compres per valor de 250.000 milions de dòlars el 2028. «La relació d’inversió en energia ha experimentat un creixement molt, molt significatiu durant l’últim any», han assegurat fonts comunitàries. «Veiem una sèrie de contractes a llarg termini que s’estan signant amb compradors europeus essencialment a tot Europa», van afegir, i van insistir que creuen que es complirà l’objectiu.
Els europeus busquen proveïdors alternatius a Rússia, i fins i tot abans de la guerra comercial, s’havien incrementat les compres als EUA. Però, a la pràctica, Brussel·les no es pot comprometre a cap xifra, perquè en darrer terme això depèn de les necessitats i la voluntat d’empreses privades. No existeixen models de compra conjunta per part de l’Executiu en aquest àmbit. El mateix passa amb una altra de les promeses. «Es preveu que les empreses europees inverteixin 600.000 milions de dòlars addicionals en sectors estratègics dels Estats Units fins al 2028», van signar les parts al juliol. Però això depèn també dels plans d’inversió d’empreses privades.
L’Executiu comunitari ha assegurat que, des del 2025, les empreses europees han anunciat plans d’inversió als Estats Units per valor de 242.000 milions d’euros (280.000 milions de dòlars). També confia que es compleixi el que s’ha pactat, però no en té garanties.
Promeses a mitges
La UE i els Estats Units es van comprometre a cooperar en un sector d’especial importància per a tots dos, l’alumini i l’acer, «per protegir els seus respectius mercats nacionals de l’excés de capacitat». Alhora van dir que treballarien per garantir les cadenes de subministrament, «fins i tot mitjançant solucions de contingents aranzelaris».
Aquesta promesa s’ha complert a mitges. Brussel·les ha fet la seva part; Washington, no. Aquest mes de juliol va entrar en vigor un nou model que limita la quantitat d’acer que es pot importar al bloc lliure d’aranzels i incrementa el gravamen una vegada se supera la quota del 25% al 50%, al nivell dels Estats Units. La UE buscava a canvi que Washington rebaixés els aranzels a productes europeus derivats de l’acer. Una cosa que, de moment, no s’ha complert.
Incertesa
Fonts comunitàries van defensar que l’acord ha permès tenir «estabilitat i relativa previsibilitat», en lloc d’«aranzels volàtils i escalatoris». El mateix comissari de comerç ha insistit que, «un any després de la signatura de l’acord comercial entre la UE i els EUA, la història es caracteritza pel compliment, l’estabilitat i la cooperació constructiva». Però el cert és que la història és més complexa i no ha acabat. Des que es va signar l’acord, Trump ha amenaçat diverses vegades la UE d’augmentar els aranzels. En alguns casos, per no complir el que s’havia pactat; en d’altres, com en la disputa per Groenlàndia, com a eina de pressió política. Aquesta estabilitat és, en realitat, fràgil.
Per això a Brussel·les s’esperava amb inquietud l’anunci de nous aranzels de Trump. La Comissió deia estar llesta per assumir-los sempre que no superessin el 15% pactat. I, com així ha sigut, es respira cert alleujament. Segons el portaveu de Comerç de la Comissió, Olof Gill, les noves taxes estan «en línia amb els compromisos signats» fa un any perquè mantenen l’aranzel global del 10% per a la UE i reintrodueixen exempcions al suro i als diamants, a més de les ja existents per a aeronaus, medicaments genèrics i ingredients actius.
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