Activada l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte a la tarda
L'episodi afectarà inicialment el nord-est de Catalunya i de matinada es desplaçarà al litoral central i sud
ACN
La Direcció General de Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents punts del país entre aquest dissabte a la tarda i diumenge. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions aniran acompanyades de tempesta i, localment, de pedra petita. Per aquest dissabte, la probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Garrotxa i la Selva, tot i que els xàfecs poden afectar tot el nord-est de Catalunya, així com el litoral central i sud.
Durant la matinada de diumenge, els ruixats es concentraran principalment al litoral central i sud, mentre que durant la tarda es desplaçaran novament cap al nord-est del país.
Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar rics durant l'episodi de pluges.
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