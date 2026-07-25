Tempesta judicial i política
Anticorrupció demana saber la data de muntatge de les joies de Zapatero
L’expresident es va comprometre el 17 de juny a explicar al cap de 10 dies l’origen de les joies
La fiscal es cansa d’esperar i sol·licita un altre informe
El jutge rebutja l’intent de l’exlíder socialista d’anul·lar la causa per presentar-lo fora de termini
Cristina Gallardo
La fiscal Anticorrupció Elena Lorente s’ha cansat d’esperar les explicacions que durant la seva compareixença davant el jutge del 17 de juny l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero es va comprometre a oferir, en un termini d’entre una setmana i 10 dies, sobre l’origen de les joies valorades en 1,3 milions d’euros que es van trobar durant el registre del seu despatx al carrer de Ferraz de Madrid. Des d’aleshores han passat 38 dies, i per això ha demanat a l’instructor José Luis Calama que reclami a la joieria Ansorena un informe ampliatori del que ja va entregar sobre la taxació de les peces.
Així, segons va avançar El Mundo i confirmen fonts fiscals a EL PERIÓDICO, el nou informe hauria de mirar d’afinar el valor en el mercat dels collars, anells i arracades ja analitzats, ja que des d’aquesta part se sospita que pot ser molt superior al que es va assenyalar inicialment.
També volen que es tracti de determinar la data del "regal institucional" que segons Zapatero constitueixen les joies mitjançant un estudi que miri d’aclarir quan van ser encastades les pedres precioses a cada una de les peces. L’escrit en què es fa aquesta petició va ser presentat davant del jutge fa alguns dies, per la qual cosa no té a veure amb la falta d’explicacions de Zapatero durant la seva entrevista de dijous passat a La 1.
Un "regal de cortesia"
En la seva intervenció a TVE, l’expresident socialista es va limitar a dir que eren un "regal de cortesia de fa molts anys" l’origen del qual aclarirà primer al jutge, si bé no les guardava per cap "afany patrimonial".
Malgrat les constants preguntes sobre les joies, un assumpte que Zapatero reconeix que ha fet especial mal a la seva imatge pública, va insistir que ha de ser prudent i deixar que les explicacions arribin primer al jutge Calama. Segons la seva versió, no havien pensat mai donar-los cap ús ni destinació i no podien "imaginar" el seu valor, tot i que la pericial de la joieria Ansorena que les valora en 1,3 milions d’euros serà sotmesa a "contradicció", segons va anunciar.
Preguntat expressament per si el present venia de l’Aràbia Saudita, no va voler aclarir si aquest país és el que el va complimentar amb les peces. En tot cas, va negar que tingués intenció de defraudar Hisenda al conservar-les, ja que les guardava amb altres joies de la família. I sobre tornar-les, només va dir que ara estan en poder de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia, tot i que ara li produeixen una "al·lèrgia profunda". "Imagineu-vos tot el que ha suposat per a mi aquest tema, jo que no he entrat mai en una joieria", va afegir.
Respecte a l’intent de la defensa de Zapatero d’anul·lar la causa oberta contra ell per tràfic d’influències i blanqueig de capitals cau, de moment, en sac foradat. El jutge Calama ni tan sols admet a tràmit l’anomenat incident de nul·litat, al·legant un motiu formal, que va ser presentat després que transcorregués el termini de 20 dies hàbils que assenyala la llei des que la part té accés material a les actuacions.
L’argument de la defensa
La petició es va fer el 25 de juny, quan el termini legal va concloure tres dies abans, assenyala el magistrat de l’Audiència Nacional en una interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. La defensa exercida per l’advocat Víctor Moreno reclamava "nul·litat general" del cas Plus Ultra per presumpta vulneració de drets fonamentals, al considerar que es va aportar prova "il·lícitament analitzada" per la UDEF per justificar el registre del despatx. La defensa també demanava l’exclusió del procediment de 12 resolucions, entre les quals les d’entrada i registre a l’oficina de l’expresident i el que obria peça separada sobre les joies.
El jutge no entra en el fons de la vulneració de drets i, a més d’argumentar que la petició és extemporània, explica que "no s’identifica amb valoracions subjectives ni amb la conveniència estratègica de la impugnació, sinó amb l’accés real i suficient al contingut de l’actuació: posada de manifest de les diligències, entrega de còpia, consulta de l’expedient o qualsevol acte que permeti conèixer l’existència i abast de la lesió".
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