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Violació de les lleis digitals

Brussel·les acusa TikTok de no garantir la seguretat dels menors

La Comissió exigeix a la plataforma que ajusti la configuració perquè els comptes dels usuaris deixin de ser públics

Un jove, enfront d'una pantalla amb el logotip de TikTok. Un adolescent mira l'aplicació Tik-*Tok

Un jove, enfront d'una pantalla amb el logotip de TikTok. Un adolescent mira l'aplicació Tik-*Tok / David Castro

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Carles Planas Bou

Barcelona

La Comissió Europea s’ha arremangat per fer complir les seves lleis digitals. Després de castigar Google i AliExpress amb multes de 890 i 550 milions d’euros per violar les seves regulacions, el braç executiu de la Unió Europea va acusar ahir TikTok de fer el mateix, al no garantir la seguretat dels menors d’edat.

Segons la llei de serveis digitals (DSA, per les sigles en anglès), les xarxes socials i plataformes digitals que operen en el mercat comunitari estan obligades a adoptar mesures perquè els seus usuaris puguin utilitzar els seus serveis de manera segura. Però Brussel·les considera que la popular aplicació, propietat del gegant ByteDance, no fa prou per assegurar que els assetjadors no accedeixin als més joves.

La Comissió denuncia que TikTok permet que els usuaris menors d’edat puguin configurar el seu compte perquè sigui públic, cosa que permet que el seu contingut sigui accessible i fins i tot es recomani a altres usuaris. "Aquesta exposició podria donar lloc a contactes no desitjats per part de possibles agressors i al risc que el contingut s’utilitzi per al ciberassetjament", va assegurar en un comunicat la Comissió.

Fins i tot quan els comptes són privats, aquests es poden trobar "fàcilment". Només cal que els usuaris, fins i tot els que no tenen un compte obert a TikTok, els busquin i els localitzin a través de la pestanya de seguidors d’altres usuaris. La UE considera que això "els exposa a riscos". És per això que exigeix que la plataforma ajusti la configuració predeterminada dels comptes públics de menors d’edat perquè els seus continguts només siguin, per defecte, visibles per a aquells usuaris que hagin sigut acceptats. També demana a Tik Tok que s’abstingui de recomanar i amplificar algorítmicament el contingut dels usuaris de 16 i 17 anys a través de la secció Per a tu.

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La seva conclusió és, per ara, preliminar. TikTok pot apel·lar la decisió. Si ratifica la seva decisió, la Comissió podrà imposar a la plataforma una multa amb un import màxim equivalent al 6% del seu volum de negocis anual a escala mundial. Aquesta haurà de ser "proporcionada" i "determinada en funció de la naturalesa, la gravetat, la recurrència i la durada de la infracció".

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