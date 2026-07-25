Dimiteixen el president i el CEO de Plus Ultra, investigats pel jutge
El Periódico
El president de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat de la companyia, Roberto Roselli, van presentar ahir la seva dimissió mentre estan sent investigats pel préstec públic que va rebre l’aerolínia durant la pandèmia. La informació, avançada per Abc, va ser confirmada a l’agència Efe per fonts pròximes als accionistes de la companyia.
Després d’aquestes dimissions, l’accionista minoritari Hugo Castaño assumirà la presidència executiva de l’aerolínia i unificarà les funcions que fins ara exercien els dos directius. No obstant, el relleu haurà de comptar amb el vistiplau de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), ja que Plus Ultra continua sent una empresa supervisada després d’haver rebut el rescat públic.
Castaño, comandant de vol i instructor de l’Airbus A330, és accionista minoritari i conseller de Plus Ultra des de juliol del 2014.
Les dimissions es produeixen mentre els dos directius continuen sent investigats en el marc de les diligències relacionades amb el préstec concedit a la companyia. Després de més d’un any d’investigació, el desembre del 2025, Martínez Sola i Roselli van ser detinguts per agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en una operació impulsada per la Fiscalia Anticorrupció. Tots dos van quedar posteriorment en llibertat.
Segons els escrits remesos pels dos directius a l’Audiència Nacional, l’aerolínia va subscriure un contracte amb una empresa de Julio Martínez mitjançant el qual assumia el pagament d’"elevades quantitats de diners (l’1 %)" per les tasques d’"acompanyament" relacionades amb l’obtenció del préstec per a la companyia.
En aquests escrits, tots dos afirmen que la contractació es va produir quan l’aerolínia travessava una situació financera complicada i buscava accedir al fons de rescat. Així mateix, afirmen que consideraven que Plus Ultra complia els requisits tècnics per optar a l’ajuda, tot i que van acceptar contractar aquests serveis i assumir el pagament de l’1% de l’import finalment obtingut.
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