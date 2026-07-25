Catàstrofe
El foc avança sense control a França i s’acosta a Bordeus
Les flames ja han arrasat 110.000 hectàrees arreu del país, amb tres grans focus actius, i han obligat a desplegar militars i a sol·licitar reforços europeus.
Leticia Fuentes
França mira amb preocupació la regió de la Gironda, on l’incendi que es va iniciar dimecres passat ja ha arrasat 32.700 hectàrees i ha obligat a evacuar un total de 167.000 persones, segons ha informat aquest dissabte el ministre de l’Interior, Laurent Núñez.
El foc «es continua propagant en direcció nord-sud, avivat per un vent del sud-oest», però «el descens de les temperatures i l’augment de la humitat» estan ajudant a reduir la seva potència, segons va matisar la prefectura. La situació es va tornar tensa divendres a última hora quan l’alcalde de Bordeus va activar l’alerta de seguretat civil davant la possibilitat que les flames s’acostessin a la famosa ciutat vitivinícola. Des d’aleshores, tots els serveis d’emergències de la regió estan treballant dia i nit per parar les flames juntament amb l’exèrcit francès, que va ser activat divendres després de la petició del ministre de l’Interior.
La violència de les flames no només ha arrasat milers d’hectàrees de vegetació, també ha deixat centenars de cases cremades i 54 bombers ferits, nou dels quals van ser evacuats, tot i que «el seu estat de salut és estable».
Davant la gravetat de la situació i un incendi que està lluny de ser controlat, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat una nova reunió de crisi ministerial per a aquest dissabte a la tarda. Lecornu i el president Emmanuel Macron van decidir activar 1.000 militars francesos, juntament amb 18 mitjans aeris i l’avió militar A400M, per ajudar els bombers que des de dimecres intenten sufocar un foc que avança amb una rapidesa mai abans vista, «entre 800 i 1.000 hectàrees cremen per hora», segons els bombers presents a la zona.
A les Landes, 30.000 evacuats
En una roda de premsa, Laurent Núñez ha anunciat que, si bé la nit transcorria amb certa calma respecte a l’incendi de Biscarrosse, a la regió de les Landes, les flames no estaven controlades. El foc s’havia revifat en una carretera departamental entre Biscarrosse i Parentis, cosa que ha fet activar de nou l’alerta i ha fet evacuar 30.000 veïns de la zona.
A les Landes, més de 500 bombers estan treballant sota unes condicions extremes per acabar amb un incendi que, segons descriuen les autoritats sobre el terreny, és d’una virulència mai vista.
Actualment, hi ha 32 incendis actius a França, tres d’una magnitud extremadament preocupant, que ja han arrasat 110.000 hectàrees.
Von der Leyen: «Europa està al costat de França»
En una publicació a X, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, afirma que «Europa està al costat de França i Espanya davant els devastadors incendis que les assolen».
Un suport que es tradueix en l’enviament de «cinc avions i dos helicòpters de la flota rescEU», i quatre aeronaus més que arribaran pròximament a Espanya. «Copernicus també proporciona mapes d’emergència per ajudar en les operacions als dos països», afegeix.
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