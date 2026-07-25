L’economia europea resisteix bé l’envit al cap d’un any
Des de l’acord firmat a Escòcia, el comerç entre tots dos blocs ha crescut i el superàvit de la UE gairebé no ha baixat
Beatriz Ríos
Just quan es compleix un any de l’acord comercial que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van firmar en un club de golf d’Escòcia, el mandatari de la Casa Blanca ha revifat la guerra comercial amb una nova tanda d’aranzels a tothom, Unió Europea inclosa. Aquest divendres vencia la taxa global del 10% que va imposar després de la seva tornada al poder amb l’objectiu, va dir, de "reequilibrar" les relacions comercials. Amb aquella decisió, la UE es va veure esquitxada pel pols aranzelari del magnat republicà, però, un any després de la treva, les dades indiquen que els Vint-i-set han resistit bastant bé l’envit.
En virtut de l’acord assolit fa un any, els EUA es van comprometre a mantenir un aranzel màxim del 15% a les importacions europees, a canvi que la UE augmentés les inversions i compres estratègiques i rebaixés substancialment els gravàmens als productes nord-americans. Segons les dades de la Comissió Europea, el comerç entre els EUA i la UE va créixer el 2025 un 4,5% respecte a l’any anterior. En total, l’intercanvi va arribar a un valor d’1,8 bilions d’euros. Tot i que el bloc manté un superàvit comercial respecte als americans, aquest es va reduir lleugerament, d’un 1,3% a un 1%, fet que equival a 20.000 milions.
Fonts comunitàries reconeixen que la situació varia notablement d’un sector a l’altre. "Si analitzem una mica més a fons i examinem sector per sector, veurem alguns sectors on sí que hi ha hagut un impacte. En són un exemple els automòbils", van reconèixer. De fet, en el cas dels cotxes, les exportacions "han caigut significativament".Si mirem només els béns, tant les importacions com les exportacions de la UE als Estats Units van augmentar en els últims mesos. Si ens centrem en els serveis, les exportacions europees es van mantenir, mentre que les importacions van veure un increment notable: 8,1%. Fonts comunitàries reconeixen que la situació varia notablement d’un sector a l’altre. "Si analitzem una mica més a fons i examinem sector per sector, veurem alguns sectors on sí que hi ha hagut un impacte. Els automòbils en són un exemple", van reconèixer. De fet, en el cas dels cotxes, les exportacions "han caigut significativament".
Brussel·les argumenta que l’acord ha permès donar una certa estabilitat als exportadors. Tot i que el cert és que el cost és important. Els exportadors europeus paguen ara al voltant de 31.000 milions d’euros en aranzels addicionals, en comparació amb els 7.000 milions d’euros que pagaven abans de l’augment del gravamen.
Salvaguardes
La UE es va comprometre a "eliminar els aranzels sobre tots els productes industrials nord-americans i proporcionar accés preferencial al mercat per a una àmplia gamma de productes agrícoles i pesquers nord-americans". Al juny l’Eurocambra i el Consell van aprovar formalment la mesura.La UE es va comprometre a Escòcia a "eliminar els aranzels sobre tots els productes industrials nord-americans i proporcionar accés preferencial al mercat per a una àmplia gamma de productes agrícoles i pesquers nord-americans". I ho ha fet. El mes de juny passat l’Eurocambra i el Consell, on estan representats els governs del bloc, van aprovar formalment la mesura. Això sí, introduint un seguit de salvaguardes. Van pactar un mecanisme que permeti fer-se càrrec de possibles augments significatius d’importacions procedents dels EUA "que causin o amenacin de causar greus perjudicis als productors nacionals". A més, van deixar la porta oberta a suspendre les mesures si Washington no respecta el tracte.Ho van fer, això sí, introduint una sèrie de salvaguardes per cobrir-se l’esquena. Van pactar un mecanisme que permeti fer front a possibles augments significatius d’importacions procedents dels Estats Units "que causin o amenacin de causar greus perjudicis als productors nacionals". A més, van deixar la porta oberta a suspendre les mesures si Washington no respecta la seva part del tracte.
Els Estats Units es van comprometre a fer diverses excepcions a aquest aranzel del 15%, donant un tracte preferencial a certs productes com avions i els seus components, certs medicaments i alguns químics. Tots, productes que eren importants per a la indústria nord-americana. La UE volia incloure sectors clau com el vi. Però aquesta negociació no ha donat fruit.
La UE i els Estats Units es van comprometre a cooperar en un sector d’especial importància per a tots dos, l’alumini i l’acer, "per protegir els seus respectius mercats nacionals de l’excés de capacitat". Alhora van dir que treballarien per garantir les cadenes de subministrament, "fins i tot mitjançant solucions de contingents aranzelaris". Brussel·les ha fet la seva banda, Washington, no. Aquest mes de juliol va entrar en vigor un nou model que limita la quantitat d’acer que pot importar-se al bloc lliure d’aranzels i incrementa el gravamen una vegada se supera la quota del 25% al 50%, al nivell dels Estats Units. La UE buscava a canvi que Washington rebaixés els aranzels a productes europeus derivats de l’acer. Una cosa que, de moment, no s’ha complert.
Fonts comunitàries van defensar que l’acord ha permès tenir "estabilitat i relativa previsibilitat" en lloc d’"aranzels volàtils i escalatoris". El mateix comissari de comerç ha insistit que "un any després de la firma de l’acord comercial entre la UE i els EUA, la història es caracteritza pel compliment, l’estabilitat i la cooperació constructiva". Però el cert és que la història és més complexa i no ha acabat. Des que es va firmar l’acord, Trump ha amenaçat en repetides ocasions la UE d’augmentar els aranzels. En alguns casos, per no complir el pactat, en d’altres, com en la disputa per Groenlàndia, com a eina de pressió política. Aquesta estabilitat és, en realitat, fràgil.
Cert respir de Brussel·les
Per això a Brussel·les s’esperava amb inquietud l’anunci de nous aranzels de Trump. La Comissió deia estar llesta per assumir-los sempre que no superessin el 15% pactat. I com així ha sigut, es respira cert alleujament. Segons el portaveu de Comerç de la Comissió, Olof Gill, les noves taxes estan "en consonància amb els compromisos firmats" fa un any perquè mantenen l’aranzel global del 10% per a la UE i reintrodueixen exempcions al suro i els diamants, a més de les ja existents per a aeronaus, medicaments genèrics i ingredients actius.
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