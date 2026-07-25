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L’ONU demana l’evacuació d’uns 6.000 mariners d’Ormuz

El comissionat de Drets Humans denuncia que els treballadors han sigut abandonats a la seva sort als vaixells

Archivo - El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Archivo - El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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El Periódico

Barcelona

La portaveu de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, ha demanat aquest divendres l’evacuació d’uns 6.000 mariners que continuen atrapats a l’estret d’Ormuz a mesura que continua l’ofensiva contra l’Iran i el bloqueig de les embarcacions, que no poden navegar de forma segura per abandonar el golf Pèrsic. Aquesta protecció, assegura, inclou "assegurar l’accés efectiu a l’assistència consular, els subministraments i serveis essencials, així com facilitar les evacuacions i repatriacions"

Així, la portaveu Shabia Mantoo ha lamentat que la xifra podria ser superior ja que molts altres treballadors es troben desapareguts. "Es creu que estan atrapats al golf Pèrsic en diversos barcos de menor mida o que no han sigut localitzats de moment", ha afirmat, segons un comunicat. La portaveu de Turk ha denunciat que alguns han sigut "abandonats" en alta mar "sense recolzament ni possibilitat de repatriació i fins i tot sense el pagament dels salaris adeudats". "Tenim coneixement d’almenys nou vaixells, amb 93 tripulants a bord, abandonats a la zona des de l’inici de la guerra", ha afegit..

"Els mariners han sigut deixats a bord dels seus vaixells a la seva sort, sense aliments, aigua, combustible, atenció mèdica, electricitat ni mitjans per comunicar-se amb les seves famílies. S’enfronten a un aïllament i confinament prolongats en una zona de conflicte, amb incertesa sobre la seva seguretat i desembarcament, cosa que posa en greu risc el seu benestar físic i mental", ha explicat. "Aquests treballadors continuen exposats a les hostilitats, ja que continuen els atacs mortals a l’Estret, enfrontant-se a riscos imminents de morir o patir ferides", ha afirmat, abans d’informar que ja són 17 els tripulants morts des de l’inici del conflicte.

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Mantoo va recalcar que "els atacs contra vaixells civils són inacceptables i han de cessar". "Estan protegits pel dret internacional", va asseverar. "Els mariners tenen dret a triar o acceptar lliurement una feina, i això inclou la decisió de navegar o continuar navegant en zones d’alt risc", va puntualitzar.

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