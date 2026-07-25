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Crisi política a Alemanya

Merz dona pes als seus fidels en un canvi de Govern

El canceller mira de reforçar-se davant la marató electoral de després de l’estiu

El cap del grup parlamentari va dimitir després d’admetre que va ser pare mitjançant un ventre de lloguer

El canceller alemany, Friedrich Merz, al presentar ahir els canvis en l’Executiu. | TOBIAS SCHWARZ / AFP

El canceller alemany, Friedrich Merz, al presentar ahir els canvis en l’Executiu. | TOBIAS SCHWARZ / AFP

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Gemma Casadevall

Berlín

El canceller alemany, Friedrich Merz, va optar per una remodelació del seu Govern per envoltar-se de persones de la seva màxima confiança. El seu objectiu imminent és atrinxerar-se davant la marató electoral del setembre, que es presenta molt costeruda per a la seva coalició de Govern. El detonant de la maniobra és la dimissió del líder en el grup parlamentari, Jens Spahn, expulsat del càrrec per haver recorregut a un ventre de lloguer per ser pare. El resultat és un carrusel de relleus al qual, segons va avançar Merz, seguiran pròximament "altres canvis".

El més rellevant, anunciat per Merz després de convocar els mitjans ahir a primer ahora, és el pas del seu ministre en la cancelleria, Thorsten Frei, a cap del grup parlamentari que deixa vacant Spahn. S’espera que Frei, molt afí a Merz, subjecti les regnes dels seus diputats després de reiterats vots dissidents, inclosos els revelats en una fallida primera votació d’investidura del canceller, el maig del 2025.

A Frei el succeirà en el ministeri de la cancelleria, amb competències en la coordinació dels serveis secrets, la fins ara titular de Sanitat, Nina Warken. En paraules de Merz, la gestió de Warken en Sanitat, inclosa una reforma amb grans retallades de prestacions, evidencia la seva "capacitat per tirar endavant" projectes complexos.

El següent escalafó és el pas a Sanitat de Carsten Linnemann, secretari general de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), el partit que lidera Merz. Aquest carrusel s’estudiava des de la dimissió de Spahn. Però, a més, el canceller va afegir la designació com a secretari d’Estat per a les relacions amb els poders regionals, els lands, d’un controvertit lobbista de la CDU, Philipp Amthor, amb diverses taques decorrupció.

La remodelació afecta només càrrecs de la seva CDU, tot i que l’elecció de Frei com a cap parlamentari dels conservadors ha de ser ratificada també per la seva agermanada Unió Socialcristiana de Baviera (CSU). La setmana vinent es procedirà a la votació, en plena pausa parlamentària.

Contra la legalització

Spahn va dimitir el cap de setmana passat després de revelar que ell i el seu marit, Daniel Funke, havien sigut pares gràcies a un ventre de lloguer als Estats Units. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. De fet, Spahn havia recolzat diverses resolucions en contra de la seva legalització.

L’escàndol ha sacsejat les vacances de la classe política i n’ha retardat les del canceller. Als conservadors i als seus socis socialdemòcrates els espera un setembre dur. Hi ha eleccions regionals a l’est del país, on la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) s’alçarà, segons els sondejos, com a primera força amb més del 40% dels vots.

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A aquests comicis regionals s’afegeixen els de la ciutat estat de Berlín, on també es perfila un gran creixement de l’AfD, en pugna amb l’Esquerra pel primer lloc.

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