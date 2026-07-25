Govern d’ultradreta
Milei vol reforçar-se arran de les crítiques a l’Argentina en el Mundial
"Estan gelosos de nosaltres", assegura el president, acusant el ‘kirchnerisme’ de ser responsable de la mala imatge del país
Abel Gilbert
Les enquestes no li somriuen a Javier Mieli, i l’ultradretà, que s’havia mantingut gairebé en silenci durant el Mundial, ha decidit a aprofitar l’enuig en sectors de la societat amb les crítiques a l’Argentina durant la final contra Espanya per millorar la seva imatge. "Ara el món veurà on pot arribar un país ple d’argentins", va dir primer. Hores més tard va pujar l’aposta: "Els argentins som cridaners, no passem desapercebuts, ens tenen gelosia i som bons en gairebé tot. Ho sento, però algú ho havia de dir". L’anarcocapitalista havia compartit una frase que va atribuir a l’ex primer ministre britànic Winston Churchill: "¿Tens enemics? Bé. Això significa que vas defensar alguna cosa en algun moment de la teva vida". Milei va tornar a fer gala de la cita apòcrifa. La Winston Churchill Society la considera d’aquesta manera, però a l’ex tertulià televisiu no el pertorba l’afecció a la veritat.
Milei va descoratjar els càntics a favor de la recuperació de les illes Malvines en la semifinal contra Anglaterra. Després de la derrota en la final, a les xarxes socials algunes celebritats es van mostrar contentes pel resultat, van criticar les accions de mal perdedor dels jugadors i fins i tot van florir exabruptes com el de l’actor nord-americà Samuel L. Jackson, que va considerar l’Argentina "el país més racista del món".
El diputat de l’oficialista La Libertad Avanza Agustín Romo va voler ser més conseqüent amb el seu líder. "¿Així que hi ha estrangers que viuen a l’Argentina, estudien gratis a l’Argentina i són atesos de manera gratuïta en hospitals argentins mentre odien l’Argentina? Acabo de presentar un projecte per aplicar aranzels a la salut i l’educació a estrangers a la província de Buenos Aires". "Ja n’hi ha prou de pagar l’educació d’estrangers que ens odien. Feu-los fora a tots".
El despropòsit està a l’ordre del dia. A la plataforma Change.org s’han ajuntat més de 80.000 firmes per sol·licitar la repetició de la final pel suposat mal arbitratge de l’eslovac Slavko Vinčić. Circulen notícies falses desopilants sobre conjures. La ultradreta afirma alhora que la culpa de la "campanya anti argentina" la té l’oposició. Agustín Laje, el principal intel·lectual que adhereix al projecte de Milei va dir que "el kirchnerisme ha sigut una peça fonamental" d’aquestes accions perquè "van validar el wokisme que avui ens acusa de racistes", van fomentar "l’odi contra Messi" i "van alimentar des de la mateixa Argentina la mentida que la selecció guanyava gràcies als àrbitres i als favors de la FIFA". El president va celebrar a X la desimboltura de Laje: "absolutament cert".
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