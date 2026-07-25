Acord entre socis
Pacte a la Comunitat Valenciana per vetar ajudes als sensepapers
Els populars també pacten amb Vox endurir l’accés d’immigrants a la renda d’inclusió i prohibir el nicab a funcionaris
Mateo L. Belarte
El PP i Vox han pactat diverses esmenes a la llei de mesures fiscals del Consell Valencià, més coneguda com a llei d’acompanyament, amb les quals prohibeixen l’accés a ajudes socials a persones "en situació administrativa irregular", endureixen l’accés de persones migrants a la Renda Valenciana d’Inclusió i prohibeixen l’ús del nicab i el burca als empleats públics de la Generalitat Valenciana, entre d’altres. Totes són propostes dels de Santiago Abascal, que de nou imposen el seu criteri al PP de Juanfran Pérez Llorca. Els dos partits han registrat aquest divendres a les Corts aquests acords, segellats a través de diverses esmenes transaccionals i d’aproximació a què ha tingut accés Levante-EMV.
La prioritat nacional de Vox havia entrat fins ara en els Pressupostos, però aquests pactes ramifiquen aquest principi a diverses lleis autonòmiques, convertint-lo en vinculant. El PP transigeix i a més d’incloure-la en els Serveis Socials, on es plasma com a eix central de l’assignació d’ajuts, acata l’exigència de Vox de vetar l’accés a aquestes ajudes a persones en situació irregular. Així, acorden "l’exclusió de l’accés a les prestacions i serveis socials de caràcter estructural de les persones que es trobin en situació administrativa irregular, limitant el seu accés exclusivament als supòsits d’urgència vital que procedeixin conforme a l’ordenament jurídic".
Segons estableix, també es "contemplarà l’establiment d’un període mínim reforçat d’arrelament, empadronament i vinculació al territori" i "vincularà" l’accés a les ajudes a la "trajectòria de cotització, permanència i contribució al sosteniment del sistema".
Una altra de les més rellevants és la que introdueix canvis al País Valencià d’Inclusió (RVI), on a més d’incloure expressament el principi de "prioritat nacional", comencen a aterrar els seus efectes. Així, el PP accepta les peticions de Vox i accedeix a modificar el temps mínim de residència que ha d’acumular una persona per poder sol·licitar l’ajuda, endurint-lo de forma ostensible.
Tres anys de residència
En concret, per considerar que una persona compleix el requisit de "residència habitual", la llei valenciana exigirà que "consti l’empadronament en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana" durant tres anys "de manera continuada immediatament anteriors a la data de sol·licitud" o bé "10 anys dins dels 30 immediatament anteriors a la sol·licitud, de manera continuada o interrompuda".
La diferència és substancial respecte als terminis exigits fins ara: 15 mesos d’empadronament continuat o cinc anys en cas que la residència hagi sigut interrompuda. nimisme, Vox també aconsegueix imposar una altra de les seves exigències: la prohibició del nicab i del burca en la Funció Pública. Els dos partits han pactat una esmena que obliga els treballadors públics a "mantenir el rostre substancialment descobert durant la jornada laboral i l’atenció al públic, no permetent-se portar peces o accessoris que ocultin substancialment el rostre" per "garantir el dret de la ciutadania a la plena identificació visual".
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