Paneque espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a Montcada es reprengui la setmana vinent
La consellera de Territori confia que aquest dissabte Adif concreti els detalls de la represa
ACN
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera que la circulació de l'R2 i R11 afectades per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada es reprengui a partir de la setmana vinent. En una atenció a mitjans a Vila-seca, Paneque ha afirmat que les dades de lectura són "bones" i resten a l'espera d'ADIF per confirmar quan es pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat. A partir d'aquí, es faran marxes blanques i "amb tota probabilitat" el servei es normalitzarà la pròxima setmana. Pel que fa a la circulació a l'R3, suspesa per una incidència al sistema de regulació del trànsit ferroviari, Paneque ha dit que s'emmarca en el conjunt d'inversions a Rodalies i ha apuntat que no tenen previsió d'ADIF sobre la seva represa.
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