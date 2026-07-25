Cas Leire
El PP demana apartar de l’UCO la cap de la Guàrdia Civil
Les acusacions populars no volen que González accedeixi a la investigació sobre ella
Cristina Gallardo
Les acusacions populars en el cas Leire, sota la direcció lletrada del Partit Popular, han presentat davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz tota una bateria de noves diligències per impulsar aquest procediment, que té entre els imputats la directora general de la General de la Guàrdia Civil, Mercedes González i el cap operatiu del cos, Manuel Llamas.
Respecte a tots dos sol·liciten que se’ls prohibeixi "exercir qualsevol facultat de comandament, direcció, supervisió, destinació, avaluació o règim disciplinari sobre la Unitat Central Operativa (UCO) i, en particular, sobre el Departament de Delinqüència Econòmica i Anticorrupció (DIECAN) i els seus cinc integrants" que són els que porten el pes de les investigacions en causes que assetgen el Govern de Pedro Sánchez i van ser l’objectiu de la presumpta trama investigada entorn de l’activitat de l’exmilitant socialista Leire Díez.
En l’escrit, assenyalen que els dos comandaments imputats en la causa mantenen "l’exercici ple de les funcions i la superioritat jeràrquica sobre la mateixa unitat, l’actuació de la qual s’investiga per si van mirar d’obstaculitzar-la". També advoquen perquè s’impedeixi a González i Llamas "incoar, tramitar o resoldre informacions reservades, expedients o procediments disciplinaris de qualsevol classe que afectin els comandaments i agents de l’UCO mentre duri el procediment" i que se n’impedeixi l’accés "a la documentació, sistemes i expedients relatius a la investigació en curs".
L’escrit firmat pel lletrat del PP Alberto Durán – que recull peticions d’altres organitzacions, com Hazte Oír– recorda que González i Llamas estan sent investigats per presumptes delictes de prevaricació administrativa i contra l’Administració de Justícia per obstrucció, "consistents en la instrumentalització del règim disciplinari intern de la Guàrdia Civil, mitjançant l’obertura de successives informacions reservades, per pressionar, intimidar i condicionar el treball de l’UCO en causes que afectaven l’entorn del Govern i del PSOE".
Després de remarcar que el jutge "ja ha reconegut la necessitat de protegir la UCO", l’escrit esmenta que "l’existència del risc no és una hipòtesi d’aquesta part, sinó una realitat ja apreciada pel mateix instructor, que va ordenar a l’UCO mantenir la deguda cautela sobre l’evolució de la investigació i no informar dels seus avenços a la cúpula del Cos, precisament per evitar que els detalls arribessin als dos màxims responsables investigats".
Sol·licitud d’imputació
D’altra banda, les acusacions populars també demanen –i per segona vegada– que se citi com a investigat l’exdirector de la Guàrdia Civil Leonardo Marcos, l’antecessor de l’actual directora, una petició que el jutge Pedraz va rebutjar en el primer intent al no apreciar indicis en contra seu. Al·ludeixen que la investigació ha determinat que l’excap de la UCO Rafael Yuste va revelar davant agents d’aquesta mateixa unitat que va rebre pressions per part de Marcos i de Flames per "posar-se de perfil" en la investigació a David Sánchez, el germà del president del Govern.
En un altre dels escrits remesos al jutge Pedraz, als quals ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’acusació compara el lloc creat "a mesura" per a l’exmilitant socialista a Correus, on va exercir les funcions de directora de Relacions Institucionals i Filatèlia entre 2022 i 2024, amb la contractació de David Sánchez, germà del president del Govern, a la Diputació de Badajoz, per la qual acaba de ser condemnat per prevaricació administrativa, un delicte que atribueixen ara a Díez. Demana que se li imputi també aquest delicte a l’exmilitant.
Les acusacions sol·liciten que se citi com a investigats José Luis Pérez, "vicesecretari de Correus", i Patricia Álvarez, "subdirectora de Desenvolupament Organitzatiu i Persones de l’empresa pública".A més, per endinsar-se en la investigació d’aquest assumpte, les acusacions sol·liciten que se citi com a investigats José Luis Pérez, "vicesecretari de Correus", i a Patricia Álvarez, "subdirectora de Desenvolupament Organizatiu i de Persones de l’empresa pública".
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