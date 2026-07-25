Reunió a Washington
Trump diu que «el xou ha de continuar» i fa broma davant els corresponsals sobre una tercera presidència
El president dels Estats Units va participar en el sopar amb l’Associació de Corresponsals que havia sigut interromput a l’abril després d’un confús incident qualificat d’atemptat fallit
Abel Gilbert
Donald Trump es va tornar a reunir amb l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca. Ho va fer tres mesos després del que The Washington Post va qualificar d’«aparent intent d’assassinat». Durant el postergat esdeveniment, el president dels Estats Units va reconèixer la tasca del Servei Secret per protegir-lo aquella nit del 25 d’abril a l’hotel Washington Hilton. L’home acusat de disparar, Cole Allen, s’ha declarat innocent del càrrec d’intent de magnicidi. «Igual que la meva presidència, la segona vegada sempre és millor, i la tercera serà encara millor... Només estic fent broma». Les «bromes» de Trump sempre amaguen veritats per als que l’escolten amb atenció. La Constitució limita a dos mandats l’exercici de la presidència. El magnat republicà recorre a l’acudit per deixar en suspens un desig inconfessable i anticonstitucional.
«Com vaig dir fa tres mesos, l’espectacle ha de continuar». A l’entrar al saló va llançar la seva primera i al·lusiva ironia: «Aquesta és la reunió més gran de persones amb la síndrome de trastorn per Trump». El magnat republicà va alternar després moments de cordialitat amb els seus repetits atacs contra mitjans que, va dir, propaguen «notícies falsescontra la seva administració. «Als Estats Units concloem les nostres diferències no amb bales si amb arguments», va dir en al·lusió als successos de l’abril. El president va ponderar la tasca d’alguns dels seus col·laboradors com Pete Hegseth, Steve Miller i Tom Holman, per haver demostrat «valentia» durant l’incident.
Els defensors de la llibertat de premsa han criticat l’administració de Trump per les demandes que ha presentat contra organitzacions de mitjans, les restriccions a l’accés d’alguns periodistes i les amenaces de prendre mesures contra les emissores. El magnat va semblar respondre’ls: «Hi ha moltes persones que m’agraden. Algunes no m’agraden en absolut, però respecto la majoria. He de dir que fan una feina excel·lent, una feina increïble, i és un honor».
D’acord amb Reuters, tot seguit va llançar atacs personals contra periodistes com Don Lemon i Lawrence O’Donnell, polítics com Chris Christie i Adam Schiff, i celebritats com Bruce Springsteen i Jane Fonda. Al governador demòcrata de Califòrnia, Gavin Newsom, el va qualificar d ’«escombraries periodística» mentre que al líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer el va anomenar «palestí»
La gala es realitza fa més d’un segle. Aquesta vegada, el sopar es va traslladar a un lloc més petit a l’hotel Waldorf Astoria, un immoble que alguna vegada va pertànyer a l’imperi Trump, sota mesures de seguretat reforçades. La convocatòria va ser més delimitada que el previst.
Abans que Trump prengués la paraula van ser premiats periodistes que havien fet revelacions sobre els vincles entre el president i el financer caigut en desgràcia Jeffrey Epstein, entre ells l’equip de The Wall Street Journal.
Weija Jiang, presidenta sortint de l’Associació de Corresponsals de la Casa Blanca, va destacar en la seva al·locució el paper que exerceixen els professionals en una societat democràtica. «No importa com de complicada o tensa sigui la relació entre la premsa i la presidència, el que compartim és molt més important que qualsevol altra cosa i això és el nostre deure: servir al poble nord-americà».
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- Controlat l'incendi d'Artés que ha obligat a desallotjar els veïns d'una casa contra la que ha impactat el foc
- MediaMarkt preveu obrir al desembre una botiga als Trullols de Manresa
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
- Els plans per a la línia de Renfe del Bages preveuen escurçar-ne el recorregut per fer-la més operativa