Nova crisi
Illa tanca files amb la consellera Niubó després del fiasco de les proves PISA: «Té tot el meu suport»
Niubó compareixerà dilluns al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA
¿Per què els resultats de PISA 2025 a Catalunya no seran vàlids? ¿Qui n’és el responsable? Preguntes i respostes del fiasco
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deixat clar que la consellera d’Educació, Esther Niubó, compta amb tot el seu suport malgrat el fiasco en les proves PISA. El departament va informar que una «incidència tècnica» invalida els resultats obtinguts del 2025, perquè el 23,2% dels 2.545 alumnes seleccionats per a la mostra va ser exclòs dels exàmens al presentar alguna necessitat educativa especial, quan l’OCDE fixa un màxim del 5%. Tot i que les notes obtingudes es publicaran, no es podran comparar amb els resultats de les proves fetes en altres comunitats autònomes i països, ni tampoc amb les obtingudes per l’alumnat català en altres edicions.
«És una qüestió tècnica», ha insistit el cap del Govern, durant una atenció als periodistes a la ciutat vietnamita de Da Nang, on es troba de viatge institucional. Illa ha defensat que Niubó compareixerà aquest dilluns, com ha avançat EL PERIÓDICO, i que «donarà totes les explicacions», però ha volgut tancar files amb la consellera davant les crítiques de l’oposició i la possibilitat que algun partit torni a reclamar la seva dimissió o cessament: «Per deixar les coses clares, la consellera té tot el meu suport», ha conclòs.
Les proves PISA són uns exàmens estandarditzats per l’OCDE que serveixen per avaluar cada tres anys les habilitats dels alumnes de 15 anys, però que no es pugui tenir en consideració la mostra catalana és especialment controvertit perquè les últimes dades dels alumnes catalans van ser «catastròfics», amb una caiguda d’entre 30 i 40 punts en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. La clau ara és dilucidar de qui és la responsabilitat, ja que aquest fracàs ha tornat a obrir una bretxa entre la Conselleria i les direccions dels centres, la relació del qual ja és molt tensa a causa de les intenses vagues dels últims mesos i davant l’amenaça dels sindicats de continuar amb les mobilitzacions en l’arrencada del nou curs escolar. I és que els docents són els que decideixen qui fa i qui no les proves, però des del Departament no es van entregar unes pautes clares sobre els criteris de la mostra. A més, Educació va tenir coneixement de la situació al març, però no la va fer pública.
Ara per ara, el Govern ha obert unes diligències informatives per aclarir les causes del que ha passat amb els informes PISA i s’ha creat una comissió de coordinació de proves i estudis d’avaluació per evitar que una situació així torni a passar.
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