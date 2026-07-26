Viatge del president a l’Àsia
Catalunya s’alia amb el Vietnam per donar entrada a les ‘start-ups’ catalanes
Illa anuncia a Hanoi la firma d’un conveni per connectar empreses tecnològiques amb corporacions vietnamites
Jordi Julià
Catalunya va firmar ahir un acord amb el Vietnam per fomentar la col·laboració entre grans empreses en matèria d’innovació i facilitar que les empreses emergents catalanes centrades en la tecnologia puguin endinsar-se més àgilment en el mercat vietnamita a través de nous programes d’acceleració, uns processos de suport a curt termini dissenyats per impulsar el creixement de companyies de nova creació mitjançant mentories, tallers de formació i accés a xarxes de contactes amb inversors. Així ho va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el seu primer acte a Hanoi, on ha començat la seva gira institucional pel sud-est asiàtic, que el portarà fins dijous pels centres de poder polític i econòmic del Vietnam i de Singapur.
El conveni, subscrit per Acció –l’agència pública de la Generalitat per a la competitivitat i el creixement empresarial– i el Vietnam Innovation Center –un organisme públic del Ministeri de Finances que coordina i impulsa l’ecosistema de la innovació– té per objectiu fomentar la cooperació entre institucions acadèmiques, centres d’investigació, indústries i empreses per connectar de forma directa les empreses catalanes amb les corporacions vietnamites.
L’acord recull que es prioritzarà la recerca d’aliances en els àmbits de la salut, l’alimentació, els audiovisuals i els videojocs, la mobilitat i les bateries elèctriques, els productes químics, l’energia, l’economia blava, els semiconductors, la intel·ligència artificial, la supercomputació i la biotecnologia.
Durant la seva intervenció, Illa va recalcar que Catalunya és un soci fiable perquè actua dins del marc de la Unió Europea, que ja ha firmat acords de lliure comerç amb el Vietnam i s’ha ofert com un aliat davant un tauler geopolític sotmès als vaivens i les amenaces aranzelàries de Donald Trump. "Davant un món canviant, davant grans canvis tecnològics, el projecte europeu és un aliment", va insistir el president, que va recalcar que Europa ofereix als inversors un marc econòmic de prosperitat per a les empreses, unes institucions democràtiques i una xarxa de serveis públics de qualitat que se sustenta en l’Estat del benestar.
Una xarxa de suport
L’estratègia del Govern català passa per promoure tant les exportacions com les importacions amb el sud-est asiàtic, degut tant a les oportunitats econòmiques, tecnològiques i industrials que ofereix la regió com al seu control sobre les rutes marítimes, presentant Catalunya com una porta d’entrada al mercat europeu i com un pont cap a Llatinoamèrica i l’Àfrica.
Però, a més de l’impuls del seu pla de captació de noves inversions a Àsia, també està aprofitant aquest tercer viatge al continent – el 2025 va viatjar al Japó i després a la Xina– per donar suport a les empreses catalanes establertes al continent. És per això que, al finalitzar l’acte al Vietnam National Innovation Center, el cap del Govern es va dirigir a la fàbrica de la multinacional catalana Simon, una reconeguda marca de creació i comercialització de material elèctric i solucions tecnològiques d’il·luminació i connectivitat, que el 2022 va obrir el seu primer centre al Vietnam per produir i distribuir equips elèctrics i d’il·luminació led.
El president viatjarà avui a Da Nang, un pol tecnològic i innovador, per reunir-se amb el president del Comitè Popular de la regió, Nguyen Manh Hung, i amb companyies amb forts vincles amb Catalunya, com Relats, dedicada a les solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l’aïllament tèrmic i la reducció del soroll; Tucai –líder en el disseny i la distribució de tubs flexibles i vàlvules per transportar aigua i gas–, i Savall Chocolate, fundada pel català Víctor Ceano Savall, dedicada a la xocolata i els dolços.
A l’estela de Sánchez
Aquesta és la primera vegada que un president de la Generalitat visita el Vietnam i Singapur, i amb aquest viatge Illa segueix la línia del president del Govern, Pedro Sánchez, que ja es va reunir l’abril de l’any passat amb les autoritats vietnamites en una visita institucional. Illa ha explicat, a més, que el juliol del 2025, quan es va reunir amb el vice primer ministre del Vietnam, Ho Duc Phoc, al Palau de la Generalitat, el dirigent vietnamita ja l’havia convidat a passar uns dies al país per forjar noves relacions institucionals que després puguin transformar-se en vincles comercials i econòmics.
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