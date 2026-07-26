Normalització silenciosa
El Mundial de futbol conquerit per Espanya té un altre guanyador: la vigilància social
Experts en drets digitals adverteixen que la competició futbolística ha servit per a la implantació de tecnologies que monitoren i controlen els assistents, un desplegament que ben just té en compte el seu impacte en la privacitat ciutadana
Carles Planas Bou
El Mundial de futbol 2026, el primer a ser organitzat per tres països diferents, es va acomiadar diumenge passat amb el triomf d’Espanya davant l’Argentina. El torneig quedarà gravat a foc en els llibres d’història per l’agònic gol de Ferran Torres en la pròrroga de la final, pel titànic esforç de Leo Messi, pel rècord anotador de Kylian Mbappé i, en l’aspecte extraesportiu, per l’omnipresència del president nord-americà Donald Trump. No obstant, múltiples experts en drets digitals coincideixen a advertir que el seu principal llegat serà un altre, molt més important per als ciutadans: la normalització dels sistemes de vigilància.
La competició futbolística més important del món ha servit, tant als Estats Units com al Canadà i Mèxic, per a la implantació de tecnologies per monitorar i controlar els assistents sota el pretext de garantir la seguretat i evitar protestes. Un ecosistema de cambres de videovigilància, drons i algoritmes d’intel·ligència artificial per processar milions de dades que, després del xiulet final, consolida la seva presència a les ciutats que han sigut seu dels partits, potenciant les capacitats dels cossos de policia.
Una investigació recent de la iniciativa sense ànim de lucre Ranking Digital Rights ha destapat que almenys 21 empreses han fet negoci al construir o millorar les estructures de vigilància utilitzades a 16 urbs per rastrejar i identificar els aficionats. Es tracta de xarxes de cambres, eixams de drons, sistemes predictius, intercepció de comunicacions i capacitats d’intel·ligència policial en temps real.
Vigilància normalitzada
Només als EUA, l’Administració Trump ha subvencionat amb 846 milions de dòlars la sofisticació de l’arquitectura de vigilància, tant dins com fora dels estadis. En un informe del 2024, l’agència de comerç internacional del govern federal ja assegurava que la celebració del Mundial a Mèxic oferia «importants oportunitats per a les empreses tecnològiques nord-americanes que ofereixen solucions innovadores, com dispositius d’internet de les coses (IoT), ciberseguretat i aplicacions basades en la IA».
Els grans beneficiats són gegants com la nord-americana Motorola, que ha desenvolupat sistemes de lectura automatitzada de vehicles. També de la xinesa Lenovo, soci tecnològic oficial de la FIFA, que va crear un centre de comando amb mapes virtuals dels 16 estadis per extreure dades del públic, identificar patrons i realitzar anàlisis predictives per facilitar, en cas necessari, les intervencions dels cossos de seguretat.
Altres companyies menys conegudes com NWN, Wicket, Ondas Inc., Fortem Technologies i Flock Safety s’han lucrat amb contractes per desplegar drons de seguretat i sistemes de reconeixement facial per al control d’accessos i les compres en almenys dos estadis.
Impacte en els drets humans
Aquestes tecnologies, cada vegada més normalitzades tant als carrers com dins dels estadis, «agreugen els impactes en els drets humans», denuncien en un article els autors de la investigació, Tayrine dos Santos Dias i Leandro Ucciferri. Les eines de recopilació i identificació de dades, prossegueixen, «exacerben el biaix de vigilància excessiva cap a les minories i generen altes taxes d’error», mentre que «el seu ús en espais públics també crea un clima de por que reprimeix la llibertat política i ja s’ha relacionat amb nombrosos arrestos injustificats».
Per primera vegada en la seva història, la FIFA ha demanat a cada ciutat seu que estableixi un programa de mitigació de riscos. No obstant, Ranking Digital Rights exposa que, a l’arrencar el torneig, tres ciutats no havien publicat els seus plans, entre les quals Ciutat de Mèxic, on es va jugar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Només tres més tenien en compte el dret a la privacitat i una, Vancouver, va traçar una estratègia clara per desmantellar les cambres de videovigilància instal·lades temporalment per garantir la seguretat dels partits jugats en territori canadenc.
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