Commoció a Alemanya
La policia creu que un presumpte adepte d’Estat Islàmic és l’autor de l’atac mortal contra el Dia de l’Orgull a Berlín
L’atemptat, un atropellament múltiple, s’ha saldat amb una dona morta i 29 persones més ferides, tres de greus
Gemma Casadevall
Almenys una dona ha mort i 29 persones més han resultat ferides, tres d’elles de gravetat, en un atropellament múltiple comès presumptament per un ciutadà alemany d’origen libanès, de 21 anys, simpatitzant d’Estat Islàmic (EI). Es parteix de la base que es va tractar d’un atemptat islàmic, segons el ministre de l’Interior, Alexander Dobrindt. El sospitós, identificat com a Abdul Ballout, es va llançar amb una furgoneta llogada contra la marxa del Dia de l’Orgull LGTBI dissabte a la nit. Segons mitjans alemanys, ha sigut detingut un presumpte còmplice de l’atacant, d’origen iranià.
La policia ha difós la foto de Ballout, amb antecedents policials per radicalisme islàmic i que va fugir després d’estavellar el seu vehicle. Informacions coincidents del setmanari ‘Der Spiegel’ i del diari ‘Bild’ afirmen que el sospitós era simpatitzant de l’organització gihadista EI. La policia ha advertit la població que probablement va armat, ja que alguns dels ferits van ser atacats amb una arma blanca per l’atacant, després d’estavellar el seu vehicle.
L’atacant va irrompre cap a les 22.15 amb una furgoneta blanca en un carrer adjacent al Tiergarten, el parc central de Berlín, a uns 200 metres de la Porta de Brandenburg. Pel lloc havia discorregut la concentració final del Dia de l’Orgull. El vehicle es va llançar sobre un grup de persones, en va atropellar algunes i finalment es va estavellar contra un arbre. Se sospita que a la furgoneta anava un acompanyant, suposadament el seu còmplice, d’origen iranià, que segons informacions de mitjans alemanys ha sigut detingut.
Agents de les forces de seguretat van registrar un domicili hores després de l’atac, però el sospitós no era en aquell lloc. Ballout, nascut a Berlín el 2005 i d’origen libanès, havia llogat la furgoneta. Se’l descriu com un home alt i prim, d’uns 1,9 metres d’altura. Havia sortit en llibertat condicional el maig passat després d’una condemna a un any i uns mesos per presumptes plans terroristes. Estava fitxat com a «perillós» i disposat a la violència.
Sotrac ciutadana i política
L’alcalde de la ciutat, el conservador Kai Wegner, ha qualificat el que ha passat d’«atac brutal contra el nostre model de societat oberta». «Berlín és la ciutat de la llibertat. La nostra llibertat ha sigut atacada avui d’una forma terrible», va afegir el polític de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), que es va desplaçar a mitjanit al lloc dels fets per seguir les investigacions sobre el terreny. El canceller alemany, Friedrich Merz, va condemnar així mateix l’«atac abominable». En termes semblants ha expressat la seva pena el president del país, Frank-Walter Steinmeier, i representants de tot l’espectre parlamentari alemany.
L’atropellament múltiple ha sacsejat Berlín, on igual com en altres ciutats alemanyes, com Colònia, Düsseldorf o Munic, se celebren aquests dies les marxes de l’Orgull o Christopher Street Day (CSD). En cas de confirmar-se el transfons islamista, es tem que influeixi en les eleccions regionals que se celebren a Alemanya el setembre que ve, probablement en favor de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD). Aquest partit lidera clarament els sondejos en dos estats federats de l’est, Saxònia-Anhalt i Mecklenburg-Antepomerània. Està així mateix enlairant-se a la capital i ciutat-estat de Berlín, on així mateix se celebren comicis i on l’AfD es disputa el primer lloc amb L’Esquerra.
A Alemanya es recorden diversos casos d’atropellaments múltiples o un altre tipus d’atemptats comesos pel radicalisme islàmic en campanyes electorals. El més destacat va ser la comesa per un altre islamista radical la vigília de les eleccions generals del febrer del 2025, que va apunyalar i va ferir greument un turista espanyol al Monument els Jueus d’Europa Assassinats de Berlín, veí a la Porta de Brandenburg.
Desplegament policial
Les autoritats berlineses havien desplegat un dispositiu de 2.200 agents de Policia durant la festa del Dia de l’Orgull LGTBI. El succés va passar al carrer Lennèstrasse, veïna al Tiergarten, el gran parc del centre de Berlín. Als voltants s’havia desenvolupat la concentració final del Dia de l’Orgull LGTBI, una festa que va reunir centenars de milers de persones. El fort operatiu policial és habitual al país, ja que en anys anteriors s’han produït atacs o actes d’intimidació per part de neonazis, cosa que en alguns punts de l’est d’Alemanya va portar a la seva cancel·lació o suspensió prematura.
Immediatament després de saltar les primeres informacions, l’esdeveniment va ser cancel·lat pels organitzadors. Es va demanar als concentrats que abandonessin ordenadament el lloc, mentre es desplegaven els serveis sanitaris i efectius del cos de bombers a la zona. Han quedat també cancel·lades la resta de festes del col·lectiu LGTBI per a aquest diumenge.
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