Llarga agonia a l’illa
L’èxode de joves i professionals arrossega Cuba al declivi demogràfic
L’envelliment de la població avança sense pausa a l’illa, on la taxa de defuncions és més alta que la de naixements
Abel Gilbert
La llarga i planificada agonia cubana té una expressió demogràfica. Durant les escasses hores de llum d’una illa sense combustible i pràcticament paralitzada pel setge energètic dels Estats Units, l’Oficina Nacional d’Estadística i Informació (ONEI) va informar que a finals del 2025 la població en la més gran de les Antilles era de 9.434.593 habitants. Això representa 313.414 persones menys en comparació amb un any abans. La crisi poblacional és equivalent a l’econòmica i política. El 2021, l’any de la primera i massiva protesta contra el Govern del president Miguel Díaz-Canel, a Cuba hi vivien 11.122.168 ciutadans. L’esclat va tenir un impacte migratori immediat. Van abandonar el país gairebé un milió i mig de persones. L’ONEI va reconèixer que els principals protagonistes de l’èxode són joves i professionals qualificats, la majoria dels quals tenen entre 19 i 49 anys.
Envelliment poblacional
La tendència decreixent de la població que es verifica des de fa un lustre té un altre factor que no és migratori: el 2025 es van registrar 136.214 defuncions davant 68.064 naixements. La taxa global de fecunditat es manté en 1,29 fills per dona, la més baixa des de 1958, l’últim any de la Cuba republicana. La crisi té al seu torn un impacte en la quantitat d’embarassos adolescents: uns 400 casos anuals. Marisol Alfonso de Armas, que és la cap de l’Oficina del Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), va assegurar que aquest problema obeeix a diverses causes, entre les quals destaca la violència de gènere.
L’envelliment de la població avança sense pausa enmig de l’absència d’expectatives. En l’actualitat, hi ha 2.519.823 persones que tenen 60 anys, cosa que equival al 26,7% del total dels cubans que resideixen a l’illa. La població en edat laboral és de 5.606.541 i està marcada per la falta d’horitzons i la precarització. Tot això passa quan el Govern mira de tirar endavant una àmplia reforma econòmica amb impacte en el món del treball, l’ús del sòl, la banca i la possible entrada de capitals cubano-nord-americans. L’èxit d’aquest programa depèn en bona part de l’acceptació dels Estats Units, cosa que de moment no passa perquè el ritme de les sancions no ha cessat i es redobla l’ofensiva política contra el Govern de l’Havana.
L’Administració de Donald Trump va iniciar dimecres la distribució d’ajuda humanitària en municipis de les províncies d’Artemisa i Mayabeque. Aquests subministraments, en bona part aliments i productes d’higiene, són administrats per Càritas Cuba.
L’acció caritativa de Washington va tenir com a contrapart un dur document del Departament d’Estat: Cuba: The Capital of 21st Century Communism. L’empobrida illa és acusada de tots els mals polítics que han enfrontat els Estats Units des de la lluita pels drets civils dels anys 60 i les protestes estudiantils dels 70 fins a arribar al present encarnat en l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, i grups com ara Democratic Socialists of America (DSA).
El ministre de Relacions Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, va qualificar el document de "pamflet calumniós" perquè "espantava el públic nord-americà amb el suposat perill que plana sobre la potència nuclear més gran del planeta". Es tracta, segons Rodríguez, d’"un curiós exercici que barreja enganyosament fantasia amb dosis d’admiració". Els Estats Units, va assenyalar el ministre a través d’X, aposten per "la crisi humanitària", l’"escassetat humanitària", la "fam" i la "impossibilitat de sostenir la vida".
Castrisme i Panteras Negras
Les 100 pàgines de Cuba: The Capital of 21st Century Communism vinculen al castrisme amb els Panteras Negras, un grup afroamericà dels anys 60, els Weather Underground, que van abraçar la lluita armada als 70 després d’abandonar el moviment estudiantil. Cuba, sosté el document promogut pel secretari d’Estat, Marco Rubio, ha estat al darrere de l’acció de sindicats, universitats, col·lectius contra l’ICE i moviments antiracistes.
L’arquitecte de la diplomàcia de Trump, sobretot a l’Amèrica Llatina, va parlar d’una "amenaça real i transnacional que ha existit durant dècades però que ara experimenta un ressorgiment" al seu propi país amb el patrocini d’una Cuba que veu reduir la població i on ha caigut de manera espectacular el nombre de naixements. "La publicació de l’informe pel Departament d’Estat és un segell a la suma d’accions polítiques que persegueixen justificar una probable intervenció militar al país, com han filtrat en no poques ocasions mitjans nord-americans", va assenyalar el portal La Joven Cuba.
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