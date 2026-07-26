Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran prepara una resposta "inèdita" als atacs dels Estats Units
Fonts diplomàtiques avisen que Teheran no es limitarà a atacar amb míssils els països veïns del Golf
Diputats iranians parlen d’envair territori kuwaitià i de segrestar soldats americans
«Si els EUA ocupen el nostre territori, bombardejarem fins i tot la nostra terra», diu un general
Mario Saavedra
¿Invasió iraniana de Kuwait, segrest de soldats nord-americans, assalt nord-americà a les costes iranianes o a l’illa estratègica de Kharg? Les parts del conflicte de l’Orient Mitjà eleven la retòrica i es preparen per a un estiu encara més calent. L’Iran diu estar llest per a un nou xoc frontal i ataca diàriament les bases dels EUA a la regió. Washington eleva les amenaces mentre bombardeja objectius a tot el país persa i filtra als mitjans escenaris d’una possible invasió terrestre.
L’alto el foc ha mort i el memoràndum d’entesa de 14 punts del 17 de juny ja sembla paper mullat. La resposta de l’Iran a la nova ronda de combats inclourà estratègies militars inèdites i sorprenents, adverteixen fonts diplomàtiques iranianes. Apunten que, després de l’aturada pel Mundial, Donald Trump estaria preparant-se per a una nova ofensiva a gran escala contra el país, que podria incloure atacs híbrids, activació de milícies kurdes i balutxis a l’Iran i bombardejos contra infraestructures civils.
Justificacions
És possible que les dues parts estiguin fent un pols de propaganda bel·licista per acovardir el contrari i tornar a asseure’l a la taula de negociació. El punt en disputa és l’apartat cinc de l’acord d’alto el foc, subjecte a interpretacions de les parts. L’Iran llegeix que té dret a definir el futur de l’estret d’Ormuz en conversa amb Oman, i que el pas de tres vaixells acompanyats pels EUA de fa dues setmanes va ser una violació. Washington considera que l’atac a aquests vaixells per les forces iranianes va suposar una clara ruptura de les condicions d’alto el foc i que ara justifiquen la seva escalada militar.
L’Iran va sorprendre amb la seva resistència als bombardejos massius dels Estats Units i Israel que van començar el 28 de febrer passat. Va aconseguir atacar amb èxit tots els països del Golf aliats de Washington i va colpejar una dotzena de bases nord-americanes a la regió, deixant fora de servei radars o avions de combat. Manté intacta bona part del seu arsenal de míssils i drons. L’Exèrcit nord-americà, al contrari, no disposa de prou interceptors per defensar els seus aliats a la regió, segons informes realitzats per la intel·ligència occidental.
En aquest context, ¿guarda el règim dels aiatol·làs algun altre as a la màniga?
Polítics iranians suggereixen portar a terme atacs terrestres contra Kuwait i Bahrain, dos dels més fidels aliats dels Estats Units a la regió. Aquesta invasió seria una resposta al seu torn a una eventual incursió nord-americana en territori iranià, ja fos a la costa davant l’estret d’Ormuz o a l’illa de Kharg, node clau en l’entramat petroler i gasístic del país, de majoria persa. El Pentàgon està preparant opcions terrestres, sense arribar a una invasió a gran escala, segons van explicar fonts anònimes del Govern a The Washington Post.
A Teheran s’especula sobretot amb la possibilitat que forces iranianes assaltin i prenguin l’illa kuwaitiana de Bubiyan. Amb els seus 863 quilòmetres quadrats, és la més gran de Kuwait i està situada a l’extrem nord del golf Pèrsic, a prop de l’Iraq. Polítics iranians suggereixen que la Guàrdia Revolucionària podria utilitzar les seves forces aliades a la regió i a la seva unitat de forces especials Saberin per llançar una operació terrestre a través del sud de l’Iraq, informen Babak Kamiar i Aleksandar Brezar a Euronews. La unitat Saberin és una formació d’elit de la Guàrdia Revolucionària amb àmplia experiència de combat a l’Iran i als països veïns.
Tiroteig a Bubiyan
L’1 de maig, sis membres de la Guàrdia Revolucionària van arribar a l’illa de Bubiyan en una embarcació de pesca llogada i van ser interceptats per les forces de seguretat de Kuwait. Quatre van ser capturats i dos van aconseguir escapar després d’un tiroteig en què va resultar ferit un soldat kuwaitià, segons les autoritats de Kuwait. Aquest país acull forces dels EUA i ha sigut un dels més castigats per l’última onada d’atacs iranians. Aquestes i altres bravates públiques es fan sempre en el marc de la resposta a una possible invasió prèvia dels Estats Units. Inclouen el segrest de soldats nord-americans per utilitzar-los com a moneda de canvi. El 1979, un grup d’estudiants iranians va segrestar durant 444 dies 66 diplomàtics nord-americans, i la crisi va danyar d’una manera irrevocable la presidència de Jimmy Carter.
"Les amenaces dels Estats Units s’han intensificat i han dit que prendran l’illa de Kharg i aconseguirà el control de les instal·lacions petroleres de l’Iran. Fa molt temps que defenso una guerra terrestre. Ens hauríem d’apoderar d’una de les bases nord-americanes de la regió, capturar les seves forces i portar-les al nostre país", diu el diputat i exministre d’Exteriors Manouchehr Mottaki. L’Iran no descarta tampoc bombardejar el seu propi territori en cas que hi entrin soldats nord-americans. Teheran reconeix que els EUA podrien prendre l’illa de Kharg en uns dies, però afirma que es convertiria en una tomba per a les forces ocupants. L’illa està a l’abast dels míssils que l’Iran té en ciutats com Semnan, Zahedan o Esfahan.
"Si els Estats Units ocupen el nostre territori, bombardejarem fins i tot el nostre propi territori. Aquesta és la lògica de la guerra", diu el general de brigada Mohammad Akrami-Nia a la televisió estatal iraniana.
Trump ha advertit que venjarà la recent mort de tres soldats nord-americans en bombardejos iranians sobre bases al Golf. Quinze membres de les Forces Armades nord-americanes han mort en la guerra des que va començar a finals del mes de febrer, segons xifres militars ofertes pels Estats Units.
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