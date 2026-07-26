Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta ruixatsIncendi ArtésMediaMarktTerapeuta AndicJosep VallverdúJuriol
instagramlinkedin

L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada, després que Adif donés per reparat l'esvoranc

S'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació

Un tren de Rodalies fent les marxes blanques entre Montcada i Sant Andreu abans de recuperar el servei ferroviari

Un tren de Rodalies fent les marxes blanques entre Montcada i Sant Andreu abans de recuperar el servei ferroviari / Andrea Salazar

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

L'R2, l'R2 nord i l'R11 han recuperat aquest diumenge al matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan va es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i, a la tarda, Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest diumenge al matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
  2. Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
  3. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  4. Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
  5. Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
  6. Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic
  7. Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada
  8. Necrològiques del 25 de juliol del 2026

L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada, després que Adif donés per reparat l'esvoranc

L'R2, l'R2 nord i l'R11 recuperen el servei entre Sant Andreu i Montcada, després que Adif donés per reparat l'esvoranc

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Integra Pirineus: prevenció d'incèndis i inclusió social

Integra Pirineus: prevenció d'incèndis i inclusió social

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: "si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»

La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: "si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»

Bellver completa la visita al nucli històric i la muralla amb la restauració de la Torre de la Presó

Bellver completa la visita al nucli històric i la muralla amb la restauració de la Torre de la Presó

Lluís Gamell: «Hi ha orgull de pertinença a l'Hospital de Berga»

Lluís Gamell: «Hi ha orgull de pertinença a l'Hospital de Berga»

«Manresa és un plató de cinema i la natura del Berguedà ho és a l’aire lliure»

«Manresa és un plató de cinema i la natura del Berguedà ho és a l’aire lliure»
Tracking Pixel Contents