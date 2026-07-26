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Es manté activada l'alerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge al nord-est de Barcelona i sud de Girona

Les pluges poden ser més intenses al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu.

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu. / EPC

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ACN

Barcelona

La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona aquest diumenge. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20l/m2 en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i, localment, de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental; i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.

Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions i evitar qualsevol mena d'activitat que pugui comportar un risc. Especialment, ha demanat consultar l'estat de les vies tenint en compte que el diumenge molts vehicles es desplacen cap a l'àrea metropolitana.

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