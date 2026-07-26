SUMAR
El salt de Yolanda Díaz a l’OIT, la seva sisena sortida política després del camp de mines que va quedar a IU, les marees o Sumar
La dirigent marca un mateix patró en el seu pas per Esquerra Unida, Alternativa Gallega, les Marees, Unides Podem i Sumar
Ana Cabanillas
La trajectòria política de Yolanda Díaz es pot llegir com una successió de projectes als quals va aterrar en un moment d’auge i que després va abandonar sumits en profundes crisis per, de nou, fer el salt a nous espais. L’últim salt, el sisè, és el seu pla de llançament com a candidata a dirigir l’Organització Internacional del Treball (OIT) després d’arribar a un acord amb Pedro Sánchez.
Díaz fa aquest pas després d’abandonar el lideratge de l’espai que va fundar, avui enfonsat en les enquestes. Durant totes les seves etapes s’aprecia una constant: la seva capacitat per teixir aliances en una conjuntura concreta i les dificultats posteriors per mantenir aquests suports.
Fa més de dues dècades que la dirigent està en política i ha anat enllaçant càrrecs d’un a l’altre: regidora per IU a Ferrol (2003-2012), diputada per AGE al Parlament gallec (2012-2016), diputada al Congrés dels Diputats per En Marea (2016-2019), ministra de Treball i vicepresidenta per Podem (2019-2023) i després per Sumar (des del 2023).
Una carrera marcada per la política de terra cremada que ha anat quedant al seu pas. Una vegada esgotada la seva trajectòria a l’arena nacional, després d’anunciar la seva retirada en les pròximes generals, Díaz es llança al pla internacional. La pròxima meta, ser la directora general de l’OIT, l’organisme laboral de l’ONU.
Inicis: regidor d’IU a Ferrol
L’inici polític de Díaz cal situar-lo a l ’Ajuntament de Ferrol, on va ser elegida regidora el 2003 per ser el 2005 la coordinadora nacional d’Esquerra Unida. Va mantenir el seu càrrec municipal el 2005, quan va ser candidata d’EU i es va enfrontar per primera vegada Manuel Fraga en les eleccions autonòmiques.
No va aconseguir escó llavors i tampoc el 2009, quan va tornar a intentar-ho. El partit va quedar de nou sense representació. Fins aleshores Díaz no havia sortit dels marges de la seva formació. Poc abans, el 2008 va entrar a l’executiva nacional d’Izquierda Unida després de recolzar la candidatura de Cayo Lara.
Segona etapa, AGE: diputada gallega
Poc després, amb el clima encara agitat per les mobilitzacions del 15-M del 2011, Díaz va conduir Esquerra Unida a integrar-se a Alternativa Galega d’Esquerra (AGE), i va passar a codirigir – junt amb el galleguista Xose Manuel Beiras– el que seria el seu segon projecte polític després d’IU: una coalició d’esquerres d’Esquerra Unida amb Anova –partit de Beirás, i Equo.
En les eleccions gallegues del 2012, Díaz va fer campanya per la candidatura de Beirás, i AGE va aconseguir 9 diputats, arribant a ser tercera força del Parlament gallec. Però aquella aliança no va arribar a consolidar-se. Díaz va aconseguir un escó, que va mantenir fins al seu següent salt polític. Les tensions entre Beiras, que optava per ser una força més galleguista i Díaz, que aspirava a teixir aliances a nivell nacional, van portar al deteriorament de l’aliança.
El resultat va ser que AGE va acabar diluint -se i els seus components van seguir camins diferents. I una vegada dissolta aquella experiència pilot, Yolanda Díaz va fer el salt el 2016 a la política estatal amb En Marea, el seu tercer projecte polític en poc més d’una dècada.
Tercera parada: al Congrés amb en Marea
Ho va fer de la mà de Pablo Iglesias, que el 2012 havia acudit com a assessor de comunicació d’IU a la campanya gallega per assistir Díaz. En aquelles setmanes van forjar certa amistat. AGE havia sigut una coalició pilot que més tard va inspirar el líder de Podem a l’hora de dissenyar el seu partit.
Tot i que la coalició gallega no havia forjat, l’impuls del 15-M sí que va arribar amb força a la política municipal, amb l ’onada d’ajuntaments del canvi que van sortir de les municipals del 2015. Marea Atlàntica (la Corunya), Compostel·la Aberta (Santiago) o Ferrol en Comú van ser projectes nascuts a mercè de la indignació social que van donar la campanada a les alcaldies, en paral·lel al llançament de Podem a nivell estatal.
Llavors, Díaz es va presentar davant Iglesias com el perfil idoni per portar aquests moviments gallecs al Congrés dels Diputats. La dirigent va aterrar així a les llistes per a les generals del 2015 de la mà d ’En Marea, una coalició formada per Esquerra Unida, Anova i Podem per a la cita electoral. L’acord es va segellar el novembre d’aquell any, malgrat la posició en contra de gran part de la militància d’Esquerra Unida. Díaz es va presentar a les generals com a número dos de la Corunya, resultant elegida. Des d’aleshores ha mantingut escó al Congrés.
Una vegada assentada a l’arena nacional, Díaz va deixar de ser coordinadora d’Esquerra Unida l’estiu del 2017. El trampolí gallec pel qual havia arribat al Congrés va passar a ser secundari mentre va guanyar força en la política estatal, de la mà de Podem.
En Marea també va desaparèixer pels mateixos motius que AGE, per les tensions entre el sector més autonomista representat per Anova, que volia mantenir l’autonomia respecte a projectes nacionals, i els sectors més pròxims a Podem, on es trobava Yolanda Díaz.
Beiras, que va ser tàndem polític de la gallega, va criticar durament la deriva de la dirigent. «Yolanda Díaz va utilitzar En Marea per fer la seva carrera a Madrid», ha una de les crítiques recurrents del nacionalista gallec en els últims anys.
Quart salt: al Govern amb Podem
Després de saltar al Congrés de la mà d’Iglesias, va començar el seu quart salt polític. Díaz es va mantenir fidel al líder de Podem. Quan els morats van viure una guerra intestina i la ruptura amb Iñigo Errejón a Vistalegre 2, el 2017, l’ara vicepresidenta sempre es va mantenir al costat d’Iglesias.
La gallega va renunciar a la seva militància a Esquerra Unida i només va mantenir el carnet del Partit Comunista d’Espanya, mentre creixia la seva sintonia amb el partit morat. Aquesta lleialtat demostrada per Díaz li va valer no només estar en les llistes de les generals del 2019, sinó que el va portar a ser proposada per Iglesias com a ministra de Treball en el primer Govern de coalició amb Pedro Sánchez, on Unides Podem era el soci minoritari del Govern.
La sortida de Pablo Iglesias del Govern el 2020 i la designació de Díaz com a successora del lideratge va conduir després a una ruptura de l’espai polític. Una vegada agafades les regnes, la ja vicepresidenta segona del Govern va donar mostres de no atendre el mandat per al qual havia sigut designada, i va començar una carrera pròpia que va buscar darrere enrere el llast de Podem.
Sumar, cinquè salt
El que va començar com una guerra freda amb Podem va acabar per convertir-se en una guerra oberta a partir del novembre del 2021, quan Díaz va escenificar el seu projecte d’aliances en un acte a València amb Ada Colau, Mónica Oltra i Mónica García, al qual Podem no va ser convidat, tal com va revelar al seu dia aquest mitjà. Era el seu cinquè salt polític cap al germen de Sumar.
A mercè de les generals del 2023 i en plena onada de popularitat a l’esquerra, Díaz va llançar oficialment Sumar, un projecte ideat com una plataforma de partits que es va registrar també com una formació política per presentar-se als comicis.
Les negociacions per a les llistes van ser especialment dures amb Podem, després de la decisió d’esquivar l’exministra d’Igualtat Irene Montero, extremadament desgastada per l’escàndol de la llei del sí és sí, que va rebaixar la pena a milers d’agressors sexuals condemnats. Després de fer unes llistes a mesura, la fractura política es va fer evident amb el partit morat, que va abandonar el grup parlamentari de Sumar poc després de conformar-se el Congrés per passar al Grup Mixt.
El març del 2024, Díaz va ser elegida com a líder de Movimiento Sumar, el partit que ella mateixa havia fundat. El pla era integrar la resta de partits aliats –IU, Más Madrid, Comuns o Equo– dins de l’organigrama. Però les decisions personalistes de la gallega en la carrera cap a les eleccions europees, amb l ’elecció unilateral de la candidata i el polèmic disseny de les llistes, va dinamitar la relació amb la resta de forces, que van rebutjar integrar-se en Moviment Sumar.
Final de Sumar i OIT
El fiasco de les europees el juny del 2024 va portar Yolanda Díaz a dimitir del partit que l’havia triat només uns mesos abans. L’objectiu era mantenir el seu lideratge en el Govern i preservar la seva figura de Govern per poder repetir com a candidata. No obstant, la successió d’escàndols, amb la dimissió d’ Iñigo Errejón acusat d’assetjament sexual, successives crisis internes, o el pols obert amb altres actors de la coalició com IU, que li demanava un pas a un costat per a les pròximes generals, va acabar portant a la seva renúncia a continuar liderant l’espai.
Aquesta decisió el va portar desentendre’s del tot del partit que ella mateixa havia fundat, Moviment Sumar, que estava sumit en una profunda crisi amb denúncies creuades i cascada de dimissions, que va culminar amb el cop de porta de l’excoordinadora Lara Hernández, que havia arribat al lloc impulsada per la mateixa Díaz. La gallega es va desentendre també del lideratge moral que ocupava a l’espai. Aquells dies no va atendre les trucades dels seus, en un moment de desconcert i la crisi total.
Una vegada acabada la seva perspectiva de continuar en la política nacional i desempalant-se de qualsevol llast, Díaz es va centrar ràpidament en el seu següent salt, el seu sisè projecte polític: la direcció general de l’OIT. Setmanes abans d’anunciar la seva renúncia al lideratge, Díaz ja havia iniciat una sèrie de viatges oficials, en qualitat de membre del Govern d’Espanya, orientats a sondejar recolzaments internacionals.
Crítiques per l’OIT
Des del gener, la dirigent ha mantingut desenes de reunions amb membres d’executius estrangers en la seva recerca de recolzaments clau en la votació, que serà al novembre. Una renúncia al seu lideratge dins del Govern que ha deixat Sumar en seriosos conflictes davant el PSOE: completament desdibuixat i sense capacitat de marcar posició en una de les crisis més grans pels nombrosos casos de corrupció.
La falta de crítiques i l’ absència d’exigència de responsabilitats al PSOE, coincidint amb el seu acord amb Sánchez per llançar la seva candidatura internacional, ha despertat suspicàcies a un costat de l’arc parlamentari. Des del PP fins a Podem han criticat que el nou lloc, remunerat en 480.000 euros anuals – entre sou i dietes –, és un «premi pels serveis prestats» o un «pagament pel silenci».
En cas de resultar elegida en la notació del novembre, Díaz podria quedar com a membre del Govern, ja que la presa de possessió és l’octubre del 2027, una vegada passades les generals, de manera que la dirigent podria esgotar la legislatura com a vicepresidenta segona del Govern. D’aquesta manera tornaria a encadenar, com va fer en les cinc anteriors ocasions, fiascos passats amb nous projectes. I tot això, en una perfecta sincronia temporal.
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