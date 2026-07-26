Un vídeo capta l’origen del gran incendi de Castelló: s’hi veu un home sortir corrent
Fonts municipals apunten a la intencionalitat de l’incendi, que es va iniciar al mateix lloc que un altre conat previ fa uns dies
Pablo Ramon Ochoa
Un vídeo gravat per veïns de la Vall d’Uixó (Castelló) mostra l’origen del greu incendi forestal que afecta multitud de pobles de la província de Castelló. La gravació ha circulat per les xarxes, i el regidor de Medi Ambient de la Vall, Marc Seguer, ha afirmat a Mediterráneo que les imatges corresponen al lloc on es va iniciar el segon foc del matí, que finalment ha acabat convertint-se en l’enorme incendi forestal.
El vídeo mostra només unes mates i un parell de garrofers incendiats. En un moment donat, una persona, aparentment un home vestit amb una samarreta blanca, surt corrent del lloc.
Es desconeix qui és aquesta persona, el seu parador i la possible relació amb aquest foc. El que sí que indiquen fonts oficials municipals és que hi ha sospites que l’incendi ha estat provocat, ja que fa uns dies es va originar un altre incendi al mateix lloc —exactament el mateix lloc— que el primer dels incendis que han començat avui al Carbonaire.
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Via: El Periódico
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