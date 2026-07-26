Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta ruixatsIncendi ArtésMediaMarktTerapeuta AndicJosep VallverdúJuriol
instagramlinkedin

Un vídeo capta l’origen del gran incendi de Castelló: s’hi veu un home sortir corrent

Fonts municipals apunten a la intencionalitat de l’incendi, que es va iniciar al mateix lloc que un altre conat previ fa uns dies

Incendi forestal ala Vall d'Uixó (Castelló)

Incendi forestal ala Vall d'Uixó (Castelló) / Carme Ripollés / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Pablo Ramon Ochoa

Un vídeo gravat per veïns de la Vall d’Uixó (Castelló) mostra l’origen del greu incendi forestal que afecta multitud de pobles de la província de Castelló. La gravació ha circulat per les xarxes, i el regidor de Medi Ambient de la Vall, Marc Seguer, ha afirmat a Mediterráneo que les imatges corresponen al lloc on es va iniciar el segon foc del matí, que finalment ha acabat convertint-se en l’enorme incendi forestal.

El vídeo mostra només unes mates i un parell de garrofers incendiats. En un moment donat, una persona, aparentment un home vestit amb una samarreta blanca, surt corrent del lloc.

Notícies relacionades

Es desconeix qui és aquesta persona, el seu parador i la possible relació amb aquest foc. El que sí que indiquen fonts oficials municipals és que hi ha sospites que l’incendi ha estat provocat, ja que fa uns dies es va originar un altre incendi al mateix lloc —exactament el mateix lloc— que el primer dels incendis que han començat avui al Carbonaire.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: El Periódico

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
  2. Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
  3. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  4. Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
  5. Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
  6. El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
  7. Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic
  8. Una persona atesa per un incendi en un garatge, a Sant Joan de Vilatorrada

Magnesi: per a què serveix, com prendre’l i qui necessita realment aquest suplement

Magnesi: per a què serveix, com prendre’l i qui necessita realment aquest suplement

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Les altes temperatures també colpegen el sensellarisme: "Molta gent que viu al carrer mor per la calor"

Integra Pirineus: prevenció d'incèndis i inclusió social

Integra Pirineus: prevenció d'incèndis i inclusió social

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: "si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»

La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: "si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»

Bellver completa la visita al nucli històric i la muralla amb la restauració de la Torre de la Presó

Bellver completa la visita al nucli històric i la muralla amb la restauració de la Torre de la Presó

Lluís Gamell: «Hi ha orgull de pertinença a l'Hospital de Berga»

Lluís Gamell: «Hi ha orgull de pertinença a l'Hospital de Berga»

«Manresa és un plató de cinema i la natura del Berguedà ho és a l’aire lliure»

«Manresa és un plató de cinema i la natura del Berguedà ho és a l’aire lliure»
Tracking Pixel Contents