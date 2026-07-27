Enquesta del Gesop per a EL PERIÓDICO
Illa reivindica la gestió del Govern, però admet que «toca sacsejar algunes coses» en l’equador del mandat
Enquesta eleccions Catalunya: El PSC guanyaria a la baixa i Aliança Catalana seria la segona força
Sondeig Gesop: Illa i Junqueras aproven i Orriols treu millor nota que Puigdemont
Sondeig Gesop: Els catalans atribueixen l’ascens de l’extrema dreta a la desconfiança cap als partits tradicionals i la inseguretat
Júlia Regué
L’ascens de l’extrema dreta posa en perill la governabilitat a Catalunya. Així ho revela l’Enquesta Política de Catalunya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a EL PERIÓDICO, que assenyala que, si avui se celebressin eleccions autonòmiques, la majoria que va investir el president Salvador Illa fa dos anys no quedaria assegurada, ja que la suma del PSC amb ERC i els Comuns se situaria en entre els 61 i els 68 escons, per la qual cosa només permetria la reedició d’aquest Govern en les forquilles més altes. El sondeig, elaborat del 16 al 22 de juliol, mostra que el PSC guanyaria a la baixa, Aliança Catalana seria la segona força, ERC creixeria –tot i que es quedaria en la tercera posició– i Junts perdria la meitat dels seus diputats.
L’enquesta mostra que Illa, malgrat que aprova com a líder, no capitalitza la seva obra de govern. Quan li han preguntat per aquesta qüestió a Hanoi, la capital del Vietnam, on es troba de viatge oficial, el cap de la Generalitat ha defensat que continuarà «treballant en la mateixa línia». «Són enquestes, jo no variaré la línia d’actuació del Govern perquè crec que és la correcta», ha afirmat. Ara bé, ha assumit que, en l’equador del mandat, ja que el 8 d’agost complirà dos anys com a president, i els comicis se celebraran el 2028, «toca abordar qüestions de fons, sacsejar algunes coses». «Però veig que hi ha confiança en el Govern i una bona valoració dels elements de fons que reflecteix l’enquesta. Continuarem treballant en la mateixa línia i amb tota la confiança», ha puntualitzat.
L’auge de l’extrema dreta
El sondeig col·loca la formació de Sílvia Orriols com el primer partit independentista al Parlament a les portes del desè aniversari del referèndum de l’1-O. Aliança Catalana aconseguiria entre 25 i 28 diputats (ara en té 2) i agafarien la seva papereta antics votants de Junts (24,5%), Vox (13%), el PSC (9,2%), ERC (7,9%), el PP (7,7%), la CUP (3,3%) i els Comuns (2,1%). Però Illa ha defensat que «la immensa majoria dels catalans està per la integració i no pels discursos d’odi». «Això són discursos del passat, i nosaltres estem construint la Catalunya del futur», ha etzibat.
Als republicans no només no els passaria factura el seu suport a Illa, sinó que creixerien fins als 24 o 27 escons (ara tenen 20 parlamentaris), i absorbirien pràcticament el 20% dels votants de l’altre soci d’Illa, els Comuns, que marcarien una tendència a la baixa amb entre 3 i 4 escons. Junts, per la seva banda, seria el principal daminificat per l’ascens d’Orriols perquè perdria la meitat de la seva representació i es quedaria amb entre 15 i 18 diputats (ara en té 35). La CUP quedaria al caire de la desaparició, mentre que Vox creixeria lleument fins als 12-13 escons (ara en té 11), i el PP baixaria fins als 11-13 diputats (ara en té 15).
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