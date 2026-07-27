Incendis França
França conté l’avenç de l’incendi de la Gironda, tot i que les autoritats creuen que «durarà diverses setmanes o fins i tot mesos»
La millora de les condicions meteorològiques dona un respir als equips d’emergència, però el foc segueix fora de control, i obliga a evacuar 220.000 persones
Leticia Fuentes
Els incendis donen un respir als serveis d’emergències de França. Segons les autoritats, les condicions van millorar durant la nit de diumenge; el descens de les temperatures, les ratxes de vent i l’augment de la humitat han ajudat que el foc no avanci a la regió de la Gironda, tot i que encara continua sense estar controlat.
La situació és d’una catàstrofe inèdita. El país mai abans havia experimentat un incendi de tanta amplitud geogràfica, malgrat els mitjans nacionals i europeus destinats a sufocar les flames. L’abandonament dels boscos i les successives onades de calor que han fuetejat el país en les últimes setmanes, han creat un monstre en forma de flames difícil de parar.
«L’incendi a la Gironda durarà diverses setmanes, fins i tot diversos mesos, abans que puguem donar la notícia definitiva que està extingit», alertava el tinent coronel David Annotel aquest dilluns per als micròfons de FranceInfo, que insistia que encara cal «planificar l’arribada de reforços» procedents d’altres parts de França», malgrat que els recursos actuals «no són en absolut insignificants».
Emmanuel Macron presideix des de primera hora del matí d’aquest dilluns una reunió de crisi ministerial juntament amb el primer ministre per analitzar la situació i valorar nous reforços tant en matèria d’emergències, com en la part econòmica.
220.000 persones i 13.000 empreses evacuades
Des que van començar els incendis la setmana passada, les autoritats han desallotjat 220.000 persones a la regió. L’allotjament d’aquestes persones, especialment aquelles que han hagut de reservar nits d’hotel en ciutats com Bordeus, seran reemborsades per les companyies d’assegurances, tal com va informar la portaveu del govern, Maud Bregeon.
A més 13.000 empreses també van haver de ser desallotjades a Gironde. El Ministeri d’Economia ja ha titllat la situació com «un cop dur econòmic» per a la zona. Moltes de les empreses, tant les afectades per les flames com per les conseqüències indirectes de l’incendi, s’hauran d’acollir a l’atur parcial, una modalitat similar a l’ERO a Espanya. «Ens hi solidaritzem», va afegir Roland Lescure després d’una reunió d’emergència al Ministeri d’Economia i Finances (Bercy) amb agents econòmics locals. «S’ha posat en marxa una mobilització general davant aquest desastre ecològic i, òbviament, social, que és també un cop econòmic devastador per a una regió que no ho necessitava», va remarcar.
Un incendi descontrolat i una qualitat de l’aire preocupant
L’incendi continua sense estar controlat, malgrat el reforç d’efectius militars i al desplegament de l ’avió A400M, adaptat recentment per combatre una nova generació d’incendis cada vegada més virulents.
Tot i que el foc de Gironde i el de les Landes són els que s’estan emportant gran part del protagonisme per la seva magnitud, França afronta en aquests moments una trentena d’incendis més que, no només han arrasat des de l’inici de l’any amb 110.000 hectàrees, sinó que estan afectant la qualitat de l’aire.
«Els incendis a Gironda i Landas estan deteriorant greument la qualitat de l’aire en gran part de la regió», va advertir Atmo Nouvelle-Aquitaine. La xarxa de monitoratge de la qualitat de l’aire ha classificat una àmplia zona de la regió com a «esdeveniment», cosa que significa una qualitat de l’aire excepcionalment dolenta degut específicament als incendis. «Aquest deteriorament està relacionat amb l’augment de la concentració de partícules transportades pel fum», insisteixen i recomanen als ciutadans evitar sortir al carrer, especialment persones d’avançada edat, nadons i embarassades.
El govern ja ha distribuït a les ciutats afectades 1,5 milions de mascaretes FFP2 i espera enviar un altre lot en els pròxims dies.
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026