Illa i Junqueras aproven i Orriols supera Puigdemont
El 29,3% dels catalans recolzen la gestió del Govern socialista, el 31,7% la suspèn i el 34,9% evita pronunciar-s’hi
Sara González
Arribat l’equador de la legislatura catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pot anar-se’n de vacances amb un aprovat sota el braç. Segons l’enquesta del Gesop, els ciutadans li atorguen un 5,3, una nota que conviu amb el fet que el seu Govern acusa desgast, ja que els que valoren positivament la seva acció no arriben al 30% malgrat haver tancat el curs polític amb l’aprovació dels pressupostos del 2026. Illa no és l’únic líder català que supera el tall; també el president d’ERC, Oriol Junqueras, s’emporta un cinc pelat després de dos anys exercint de soci dels socialistes.
Entre els que obtenen un suspens destaca que la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que amb prou feines fa dos anys que va entrar al Parlament, registra, amb un 4,2, una millor qualificació que el màxim dirigent de Junts, Carles Puigdemont, que es queda amb un 3,8. Aquest avantatge s’explica perquè més enllà dels seus propis votants, que li posen un 8,9, a Orriols l’aproven els votants de Vox, que li donen un 5,7, però també els de Junts, que la puntuen amb un 5.
A Illa li donen el vistiplau els seus propis votants socialistes amb un set, però també els d’ERC (5,6) i els dels Comuns (5,9). I en l’aprovat de Junqueras juga a favor no només el 6,8 que li posen els electors republicans sinó les notes dels afins als Comuns (5,7) i dels del PSC (5,1). Els votants d’ERC són els únics que aproven Puigdemont, amb un 5, més enllà dels simpatitzants de Junts, que donen al seu líder un 7.
L’aprovat a la figura d’Illa topa amb el fet que només el 29,3% dels ciutadans valora positivament l’acció del seu Govern després d’uns mesos marcats per la crisi de Rodalies i les vagues de mestres i metges. Els que, per contra, consideren deficient l’actuació de la Generalitat sumen un 31,7%. Es pot dir que entre els uns i els altres hi ha un gruix d’enquestats, el 34,9%, que no es mullen i no veuen "ni bé ni malament" l’obra de l’Executiu.
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