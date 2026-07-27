Viatge oficial
Illa promou al Vietnam una economia catalana internacionalitzada
El president visita empreses instal·lades a la capital logística del país i es reuneix amb la vicepresidenta del Comitè Popular de Da Nang
Les autoritats locals van plantejar la possibilitat de formar futbolistes de Da Nang a Catalunya
«Les economies que es queden tancades, mirant-se a si mateixes, no tenen futur», va dir Illa
El Periódico
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va traslladar ahir a la ciutat de Da Nang, la cinquena més gran del Vietnam i considerada la capital logística del país, decidit a promoure les exportacions catalanes. La seva posició geogràfica afavoreix l’intercanvi de mercaderies i la instal·lació d’empreses, ja que està situada al centre –a 764 quilòmetres de Hanoi i a 964 quilòmetres de Ciutat Ho Chi Minh– i compta amb un rellevant port comercial que la connecta directament amb els mercats internacionals.
La gran extensió de la ciutat de Da Nang ha propiciat la instal·lació de plantes industrials, incloses les de companyies amb arrels a Catalunya, amb sortida directa per terra, mar i aire. Per això, el cap del Govern va voler donar des d’aquesta localitat un missatge en favor d’una economia catalana "oberta i internacionalitzada".
Promoure inversions
Durant una intensa jornada d’anada i tornada des de Hanoi, Illa es va reunir amb la vicepresidenta del Comitè Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, i va compartir-hi la voluntat de reforçar les relacions i de promoure les inversions d’empreses catalanes en aquesta regió. Alhora, tant l’un com l’altra es van comprometre a impulsar la cooperació entre universitats i centres d’investigació dels dos territoris i a promoure un turisme sostenible.
Segons fonts del Govern, la vicepresidenta del Comitè Popular de Da Nang també va aprofitar l’ocasió per felicitar el cap de l’Executiu català per la victòria de la selecció espanyola en el Mundial de futbol, va destacar la nombrosa presència de jugadors catalans i li va plantejar la possibilitat d’impulsar programes de formació de futbolistes de la ciutat de Da Nang a Catalunya.
L’empresa catalana
El president va arrencar la jornada a la fàbrica de Relats, dedicada a les solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l’aïllament tèrmic i la reducció del soroll. Fa nou anys que la companyia està instal·lada al Vietnam i treballa principalment per al Japó, tot i que des de la ciutat de Da Nang comercia amb altres països del sud-est asiàtic.
Illa va visitar la planta amb el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Van ser guiats pel president i CEO de la companyia, Pere Relats, que va destacar que amb Salvador Illa comparteix origen al Vallès –el líder de la Generalitat és de la Roca i l’empresari, de Lliçà d’Amunt.
El president, per la seva banda, va posar en valor els vincles comercials amb el Vietnam i la implicació de les empreses catalanes per reivindicar una economia oberta i internacionalitzada. "Les economies que es queden tancades, mirant-se a si mateixes, no tenen futur", va afirmar.
La balança comercial
El mandatari català va destacar que les exportacions de Catalunya al sud-est asiàtic han augmentat un 103% en els últims 10 anys i van arribar als 1.647,8 milions d’euros el 2025. En el cas del Vietnam, les vendes catalanes representen el 37,6% de les exportacions espanyoles i van créixer un 11,1% l’any passat.
Actualment, hi ha unes 1.274 empreses catalanes que es dediquen a això de manera regular al sud-est asiàtic i pertanyen a sectors vinculats als plàstics, els residus alimentaris, els productes farmacèutics, la carn, la perfumeria i la cosmètica. "És una part del món en què hi hem de ser perquè està en creixement", va justificar Illa, que va recordar que ha posat en marxa un pla per facilitar que 2.000 empreses comencin a exportar.
Presència a la Xina
Sobre la presència de la Generalitat al continent, Illa va recalcar que la delegació a la Xina que va prometre fa un any estarà oberta abans d’acabar el 2026, i no va descartar la possibilitat que es posi en marxa algun tipus de representació al sud-est asiàtic: "A poc a poc i bona lletra".
El president també va visitar l’empresa Tucai, líder en el disseny i la distribució de tubs flexibles i vàlvules per al transport d’aigua i gas, i va acabar la seva estada a la ciutat amb una visita a Savall Chocolate, fundada pel català Víctor Ceano Savall, dedicada a l’elaboració de xocolata. L’artesà dona continuïtat a Da Nang a la tradició pastissera de la seva família materna, ven els seus productes a hotels de luxe vietnamites i japonesos i es fixa com a objectiu futur obrir-se pas també a Singapur i Hong Kong.
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