Canvi climàtic
Els incendis revifen les crides a un pacte d’Estat: coincidències entre les mesures impulsades pel Govern i pel PP
L’Executiu i els populars van presentar els seus plans l’any passat i en tots dos s’aposta per una coordinació més gran entre administracions, augmentar el nombre d’efectius en la lluita contra el foc i més rapidesa en les ajudes
Miguel Ángel Rodríguez
Amb l’arribada de l’estiu comença —cada vegada més aviat i amb més intensitat— l’època d’incendis a Espanya. Encara no ha acabat l’agost i ja s’han cremat prop de 150.000 hectàrees a tot el país. Davant la magnitud de l’emergència, les diferents administracions han intentat treballar de manera coordinada per fer front a les flames, tot i que sense arribar a deixar de banda l’enfrontament polític habitual. Dins d’aquest xoc s’hi han colat, un any més, les crides del Govern i del PP a buscar un pacte d’Estat.
Ara es repeteixen les mateixes paraules que fa un any i la poca predisposició a l’acord. El mateix Pedro Sánchez i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, fa dies que demanen una entesa per fer front a la situació (com també van impulsar fa un any). Tanmateix, al PP recorden que ells ja van fer la seva proposta fa gairebé un any i que l’Executiu no l’ha tinguda en compte. Tot i això, en les mesures plantejades per uns i altres hi ha diverses coincidències que afavoririen un possible acord.
¿Què planteja cadascú?
Va ser després dels incendis que van assolar Extremadura, Lleó i Galícia l’agost passat quan el Govern i el PP es van llançar a fer propostes per evitar el que ha tornat a passar aquest any. Alberto Núñez Feijóo va presentar, ja a l’estiu, el seu «Plan integral d'ajuda, recuperació i prevenció per al medi natural i forestal» amb 50 mesures per fer front a les desastroses conseqüències de l’onada d’incendis, centrat en tres fases: Ayudar, Recuperar y Prevenir. Pedro Sánchez va fer el mateix explicant el seu Pacte d'Estat davant l'Emergència Climàtica, que abastava la lluita contra els incendis, però també contra altres catàstrofes. Tot i que l’enfocament de totes dues propostes difereix, ja que una és més àmplia que l’altra, hi ha diverses coincidències.
Millorar la coordinació
Al llarg d’aquest últim cap de setmana, amb els incendis desbocats a Madrid, Àvila i Toledo, totes les administracions han admès que hi ha hagut una bona coordinació entre totes. De fet, el cap de l’Executiu fins i tot ha comparegut públicament davant els periodistes juntament amb els presidents autonòmics de les zones afectades pels focs (Andalucía, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Generalitat Valencia, però no amb la presidenta de la Comunitat de Madrid). Tanmateix, millorar aquest aspecte és una prioritat per a Sánchez i Feijóo.
El cap de l’Executiu va proposar crear una Agència Estatal de Protecció Civil i Emergèncias per millorar la «presa de decisions per part de les administracions», un Pla Nacional de Interconexión e Interoperabilidad de Información i un catàleg nacional de capacitats operatives, entre altres coses. Feijóo, per la seva banda, aprovar el Mecanisme Nacional de Resposta de Protecció Civil i una nova llei de Coordinació de Serveis de Gestió d'Incendis i Salvament i establir criteris objectius per a la mobilització de tots els recursos.
Més efectius
Cada any, la discussió torna a girar entorn del nombre de professionals contractats per fer front als incendis i les plantilles que treballen al llarg de l’any per prevenir-los. Tant el Govern com el PP consideren necessari ampliar-lo. Els populars, en el seu pla, proposen «garantir mitjans suficients per a l’esforç en la lluita contra els incendis», reforçant l’estructura de la UME i del SEPRONA. Tot això, assenyalen, és a les mans de l’Executiu central.
El Govern, en el seu pacte d’Estat, parla del «redimensionament i reforç per part de totes les administracions públiques dels mitjans tècnics necessaris». A més, proposen la creació d’un Cos Facultatiu de Tècnics de Protecció Civil per a la resposta davant de catàstrofes i la creació d’equips professionals permanents per a mesures preventives i operatives.
Rapidesa en les ajudes
A la destrucció del paisatge s’hi afegeix que els incendis també comporten el desallotjament de milers de persones i, en els pitjors casos, la destrucció de les seves llars. Només durant l’última setmana més de 100.000 persones han hagut d’abandonar els seus habitatges. L’Executiu va plantejar la creació d’un fons «amb recursos nacionals i autonòmics» que permeti «accelerar el lliurament d’ajudes a les llars, empreses i municipis afectats». En el cas del PP, la proposta és més concreta i proposa un paquet estatal d’ajudes per danys personals, compensació per danys als habitatges, línies de crèdit públiques, exempcions fiscals i que les ajudes s’atorguin de manera automàtica.
El pes del món rural
El PP i el Govern coincideixen també que la prevenció d’incendis passa per recuperar l’activitat a la muntanya, reforçar la ramaderia extensiva i utilitzar la PAC per pagar agricultors i ramaders perquè netegin i conservin el territori. Les diferències apareixen en els instruments: el PP aposta principalment per incentius fiscals, reformes legals i flexibilització dels aprofitaments forestals, mentre que el Govern desenvolupa un model més tècnic basat en cremes prescrites, mosaics agroforestals, pagaments per serveis ecosistèmics, boscos resistents i ocupació verda rural.
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