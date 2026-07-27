Pressions
Netanyahu proposa a Rubio desmantellar el Tribunal Penal Internacional
María Mondéjar
A la campanya per desacreditar el Tribunal Penal Internacional (CPI), impulsada per les pressions del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, es va sumar ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb una ordre d’arrest d’aquest tribunal per crims de guerra i crims contra la humanitat. Tot i que cap dels dos països són part de l’Estatut de Roma i, per tant, no estan subjectes a la jurisdicció del tribunal, el cap de l’Executiu israelià va assegurar haver mantingut una conversa amb Rubio per "actuar amb fermesa" contra una institució que, segons el seu parer, "posa en perill la justícia al món".
"Ahir a la nit vaig parlar amb el secretari d’Estat Marco Rubio, i em va reiterar la intenció dels Estats Units d’actuar amb fermesa contra aquesta organització", va dir Netanyahu a l’inici de la reunió del seu Gabinet. La conversa va tenir lloc abans del seu viatge, avui, a Washington, durant el qual es reunirà amb Donald Trump.
Netanyahu al·lega que aquesta cort global "posa en perill la justícia al món" i limita la seguretat dels països "a les decisions de funcionaris corruptes a la Haia", a més de convidar altres països que segueixin la iniciativa dels EUA.
Col·laboració
L’Administració nord-americana, i en especial Rubio, s’ha proposat acabar amb aquesta entitat internacional, al considerar que suposa una amenaça per a la sobirania nord-americana. "Els Estats Units mai van acceptar un tribunal internacional que pugui anul·lar la decisió dels nostres propis tribunals i la Constitució", va escriure el secretari d’Estat nord-americà el 13 de juliol a The Wall Street Journal. "Utilitzant totes les eines a disposició del nostre Govern, treballant estretament amb cada aliat amb qui puguem conspirar, desmantellarem la CPI, maó a maó si cal", va afegir Rubio.
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