Emergència climàtica
Puente etziba al PP que «les seves polítiques» i els seus pactes amb Vox estan al darrere d’«el drama dels incendis» per «eludir les seves competències» en les comunitats autònomes
Acusa els populars de «debilitar els sistemes de Protecció Civil» i la «neteja del camp» perquè estigui més ben preparat davant el foc
Els retreu que demanin la intervenció de l’UME «de bon començament» malgrat que es van oposar a crear-la i «van exigir no convertir els militars en bombers»
Luis Ángel Sanz
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat a les xarxes socials que al darrere del «drama dels incendis», que cada any són pitjors i més greus, «estan les polítiques» del Partit Popular a les comunitats autònomes o els seus pactes amb Vox, perquè els governs autonòmics populars estan «debilitant els sistemes de Protecció Civil», els «sistemes d’extinció d’incendis» o «la neteja del camp, perquè estigui més ben preparat per resistir al foc». Tot això, com remarca, competència de les comunitats autònomes.
En un llarg vídeo penjat a X, Puente reivindica el seu «dret i deure» de treure ara aquest debat malgrat que el PP el rebutgi perquè «és ara quan cal parlar de les causes i de les conseqüències dels incendis», malgrat que «criuen mamarratxo al qual no accepti les seves imposicions», amb referència a les paraules d’ Isabel Díaz Ayuso aquest cap de setmana, quan va assegurar sense citar-lo que era «un mamarratxo» que venia «a escalfar l’ambient».
El ministre recorda que «els mateixos que fa vuit anys que sembra odi», «negant legitimitat al Govern» o «insultant sistemàticament» a l’Executiu són els que ara «exigeixen als que insulten que els prestin ajuda sense queixar-se». Els mateixos, ha afegit, que «firmen pactes de govern [amb Vox] en els quals al canvi climàtic se li diu fanatisme climàtic».
El titular nacional de Transports assegura que els que ara demanen «rebaixar el to» o «refredar els ànims» són els mateixos que fa anys que «redueixen les seves competències» mentre «redueixen els impostos a les grans fortunes».
Puente insisteix en el missatge que va enfurir Ayuso el cap de setmana: la Unitat Militar d’Emergències (UME), afirma, «s’ha convertit en el servei d’extinció d’incendis de les comunitats» i recorda que el PP es va oposar a la creació d’aquest servei i «fins i tot ho va recórrer davant el Tribunal Suprem». «Els mateixos que demanaven que no es convertís els militars en bombers són els que demanen ara que l’UME intervingui a les primeres de canvi», continua.
Aquest debat, malgrat que el PP ho rebutja, és per a Puente «necessari i imprescindible» perquè «cal afrontar el canvi climàtic i les seves conseqüències». Si ara no es fa, segueix el ministre, «quan passi l’estiu i s’extingeixin els incendis tornarem al mateix» perquè la dreta aconsegueix que «els debats de fons quedin sepultats» per parlar només «del germà del president o de l’amnistia».
«És el moment d’obrir el debat», insisteix Puente, «quan els ciutadans dipositen el seu vot a l’urna, això no va de Que et voti Txapote», sinó que va de «tenir uns serveis públics de qualitat: educació, sanitat o prevenció i extinció d’incendis». El problema, per a l’exalcalde de Valladolid, és que el PP, segons la seva opinió, «no té un model» i està «permanentment enredat en debats que són per distreure».
Segons la seva opinió, els dirigents populars volen evitar el debat sobre les causes de l’actual situació no perquè entorpeixi les tasques d’extinció sinó perquè els «perjudica el seu objectiu d’estar en el poder o assolir-lo».
Finalment, Puente insisteix en la proposta de Pedro Sánchez de firmar un gran pacte d’Estat davant l’emergència climàtica, tot i que afegeix que «és d’una ingenuïtat insuportable pensar que la dreta ho subscriurà».
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