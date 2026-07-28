Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendis ÀvilaTorre LluviàCúpula de calorCas AndicEnquestes electoralsMaria del Mar Bonet
instagramlinkedin

El 48,7% recolza pagar el manteniment de les autopistes amb peatges

El 48,7% recolza pagar el manteniment de les autopistes amb peatges

El 48,7% recolza pagar el manteniment de les autopistes amb peatges

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Cristina Buesa

Barcelona

Els catalans pensen que la millora i el manteniment de les autopistes els han de pagar els que les utilitzen. El 48,7% dels consultats dona aquesta resposta. Així, la meitat de les persones enquestades veurien amb bons ulls la implantació de peatges (o la recuperació). El 43,9%, en canvi, opina que aquests costos s’han de sufragar principalment amb els impostos dels contribuents.

Ara mateix, a Catalunya les possibles ampliacions de l’AP-7 o el condicionament de l’asfalt va a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, igual que amb l’A-2, perquè es tracta de carreteres de titularitat estatal. És el mateix cas de la Generalitat, amb la C-32 del Maresme, alliberada de taquilles de peatge després del final de la concessió el 31 d’agost del 2021. Al ser preguntats per aquesta situació, el 51,9% dels homes creu que aquesta situació hauria de ser diferent: advoquen perquè únicament els vehicles que circulen per aquestes vies paguin per això. I ho facin amb peatge.

Notícies relacionades

Les dones (46,2%) es decanten perquè tothom aboni el cost de l’ús d’aquestes infraestructures. Per edats, com més gran és la persona enquestada més aposta pels peatges (fins al 56,2% dels que superen els 60 anys) mentre que la franja entre els 18 i els 29 anys només secunda aquest mètode un 34,2%.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents