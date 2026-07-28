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Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

La dona acabava de donar a llum un nen sa i mantenia en caixes les restes mortals de cinc nounats més

Imatge d’arxiu de diversos agents de la Gendarmeria

Imatge d’arxiu de diversos agents de la Gendarmeria / Europa Press/Contacto/Gao Jing

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Redacción

Barcelona

Els cossos de cinc nadons morts van ser trobats al domicili d’una parella a Orange, al departament francès de Vauclusa, segons van informar aquest dimarts diverses fonts policials.

La policia va trobar restes de nounats al domicili d'una parella després que la dona donés a llum dilluns un nadó sa. Els investigadors van trobar els cossos dins de diverses caixes, segons la mateixa font.

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La investigació segueix en curs per determinar les circumstàncies de les morts i aclarir els fets.

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