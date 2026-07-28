Illa reivindica la gestió del Govern, però admet que "toca sacsejar coses"
El president es reuneix amb el vice primer ministre vietnamita i oficia un acord entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la seva homòloga al país
L’ascens de l’extrema dreta posa en perill la governabilitat a Catalunya. Així ho revela l’Enquesta Política de Catalunya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL PERIÓDICO, que assenyala que, si avui se celebressin eleccions autonòmiques, la majoria que va investir el president Salvador Illa fa dos anys no quedaria assegurada, ja que la suma del PSC amb ERC i els Comuns se situaria en entre els 61 i els 68 escons, per la qual cosa només permetria la reedició d’aquest Govern en les forquilles més altes.
L’enquesta mostra que Illa, malgrat que aprova com a líder, no capitalitza la seva obra de govern. Preguntat per aquesta qüestió des de Hanoi, la capital del Vietnam, on es troba de viatge oficial, el cap de la Generalitat va defensar que continuarà "treballant en la mateixa línia". "Són enquestes, jo no variaré la línia d’actuació del Govern perquè crec que és la correcta", va afirmar. Ara bé, va assumir que, en l’equador del mandat, ja que el 8 d’agost complirà dos anys com a president, i els comicis se celebraran el 2028, "toca abordar qüestions de fons, sacsejant algunes coses". "Però veig que hi ha una confiança en el Govern i una bona valoració dels elements de fons que reflecteix l’enquesta. Continuarem treballant en la mateixa línia i amb tota la confiança", va puntualitzar.
Conveni futbolístic
Illa es va reunir ahir a la seu del Govern vietnamita a Hanoi amb el vice primer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, que també és un dels 19 membres del Politburó del Partit Comunista, que li va plantejar una aliança esportiva entre institucions després de felicitar-lo pel triomf d’Espanya en el Mundial. Illa va recollir el guant de l’alt càrrec vietnamita i encarregarà al conseller d’Esports, Berni Álvarez, que comenci a treballar en un conveni perquè Catalunya contribueixi a la formació i al desenvolupament del futbol al Vietnam.
Però, més enllà de l’interès esportiu, els dos dirigents van abordar noves vies de cooperació econòmica. El Vietnam és un dels països amb més creixement econòmic de la zona –amb un increment sostingut per sobre del 6% en els últims anys– i té l’objectiu d’augmentar a taxes de dos dígits Mentre prova de reequilibrar la seva dependència de la Xina i diversificar els seus socis comercials, la regió ofereix oportunitats per fixar un nou marc de relacions comercials. I Catalunya vol incidir-hi aprofitant el marc que ofereix l’acord de lliure comerç amb la Unió Europea i l’enfortiment de les relacions diplomàtiques amb el Govern d’Espanya, per firmar nous acords.
Segons fonts del Govern, el president va destacar que Catalunya pot contribuir al desenvolupament del Vietnam en àmbits com la tecnologia, la innovació, la investigació, la logística i l’agricultura. Illa i el líder vietnamita van comentar la possibilitat de promoure el turisme entre els dos territoris, oferint el coneixement i l’experiència de Catalunya perquè el país asiàtic conservi la seva autenticitat com a reclam.
En la reunió també hi van participar el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l’ambaixadora d’Espanya, Carmen Cano de Lasala.
Illa es va reunir després amb la Foreign Investment Agency –un ens del Ministeri de Planificació i Inversió del Govern vietnamita – i es va citar amb el Vietnam Chamber of Commerce and Industry –l’organització que representa el conjunt del teixit empresarial del país. A la seva seu va oficiar la firma d’un memoràndum d’entesa entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Cambra de Comerç i Indústria del Vietnam. La finalitat és que les dues cambres cooperin amb l’objectiu de reforçar els vincles econòmics i connectar el teixit empresarial dels dos territoris.
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