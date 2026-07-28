La jutge deixa 3 mossos a un pas de judici per la fugida de Puigdemont
La magistrada afirma que els agents "van fer actes de manera conjunta i coordinada" per evitar la detenció de l’expresident
J. G. Albalat
La jutge María Antonia Coscollola, que va arxivar la causa contra tres agents dels Mossos d’Esquadra per la fuga del president de Junts, Carles Puigdemont, el 8 d’agost del 2024, després de participar durant uns minuts en un acte convocat a l’Arc de Triomf de Barcelona, deixa ara els tres policies a un pas del judici per ordre de l’Audiència de Barcelona, que va acordar la reobertura de la causa el 7 de juliol. Els policies podrien ser acusats d’un delicte recollit en l’article 408 del Codi Penal, que castiga amb una pena d’inhabilitació especial per a feina o càrrec públic de sis mesos a dos anys el funcionari que deixi, "sabent-ho i intencionadament", de perseguir un delicte.
Basant-se en la decisió de l’Audiència, la jutge sosté en la seva resolució que "s’ha pogut constatar indiciàriament" que, el 8 d’agost del 2024, dia en què es va celebrar l’acte d’investidura de Salvador Illa al Parlament, els mossos imputats "van realitzar actes conjuntament i coordinadament" per evitar la detenció i possibilitar la fuga de Puigdemont, sobre qui pesava una ordre de detenció dictada pel Tribunal Suprem pel procés i el referèndum unilateral de l’1-O.
La magistrada remarca que, "en vista" dels informes elaborats per la Divisió d’Investigació Interna dels Mossos d’Esquadra, així com de les fotografies i els vídeos adjunts, es desprèn indiciàriament que els tres agents podrien haver assumit, cadascun d’ells, "una tasca pròpia i complementària". En concret, precisa la jutge, aquests policies van acompanyar Puigdemont i van col·laborar perquè pogués arribar a peu a l’escenari de l’Arc de Triomf. Després de baixar-ne, el van escortar i el "van ocultar" juntament amb altres persones.
La instructora del cas reflecteix en la seva resolució que la interlocutòria de l’Audiència de Barcelona descriu altres actuacions dutes a terme pels investigats "amb la finalitat d’evitar la detenció de Puigdemont i possibilitar la seva fugida", com envoltar-lo a molt curta distància, arribar a agafar-lo del braç en algun moment per avançar entre l’aglomeració de persones, en una disposició qualificada d’"encapsulament", o ser presents durant tot el recorregut des del carrer de Trafalgar fins a l’Arc de Triomf.
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